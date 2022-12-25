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Общество25 декабря 2022 3:20

В Красноярске на предстоящей неделе потеплеет перед резким похолоданием

К Новому году стоит запастись одеждой потеплее
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на последней неделе года ожидаются перепады температур. Вплоть до пятницы ожидается потепление, после чего, к выходным, начнет резко холодать.

В понедельник ожидается не более -8 градусов днем, ветер также будет небольшим – не выше 4 м/с. Во вторник потеплеет еще сильнее, до -5 градусов днем. Ночью температура будет держаться в районе -9 градусов.

Ситуация резко сменится в ночь на пятницу: тогда похолодает до -22 градусов, а днем в пятницу температура почти не поднимется: ожидается до -20 градусов днем.

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