Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Соревновательная часть чемпионата завершилась в субботу, 24 декабря, последними выступили женщины. Чемпионат России по фигурному катанию завершился прокатом Софьи Акатьевой, лидера соревнований после короткой программы и новой чемпионки России.

И только к 22 часам субботы стало понятно, кто в воскресенье выйдет на лед в показательных выступлениях.

Напомним, это первые пять пар в каждом виде программы.

Вот полный список лучших фигуристов России, которых увидят зрители Плитинум-арены.

КТО ВЫСТУПИТ НА ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ В КРАСНОЯРСКЕ 2023:

Мужчины

1. Евгений СЕМЕНЕНКО

2. Петр ГУМЕННИК

3. Александр САМАРИН

4. Дмитрий АЛИЕВ

5. Артем КОВАЛЕВ

Танцы на льду

1. Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА и Егор БАЗИН

2. Елизавета ШАНАЕВА и Павел ДРОЗД

3. Елизавета ПАСЕЧНИК и Максим НЕКРАСОВ

4. Софья ТЮТЮНИНА и Андрей БАГИН

5. Екатерина МИРОНОВА и Евгений УСТЕНКО

Парное катание:

1. Александра БОЙКОВА и Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ

2. Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ

3. Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ

4. Ясмина КАДЫРОВА и Валерий КОЛЕСОВ

5. Екатерина ЧИКМАРЁВА и Матвей ЯНЧЕНКОВ

Женщины:

1. Софья АКАТЬЕВА

2. Камила ВАЛИЕВА

3. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА

4. Софья МУРАВЬЕВА

5. Аделия ПЕТРОСЯН