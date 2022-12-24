Елизавета Туктамышева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Соревновательная часть чемпионата завершилась в субботу, 24 декабря, последними выступили женщины. Чемпионат России по фигурному катанию завершился прокатом Софьи Акатьевой, лидера соревнований после короткой программы и новой чемпионки России.
И только к 22 часам субботы стало понятно, кто в воскресенье выйдет на лед в показательных выступлениях.
Напомним, это первые пять пар в каждом виде программы.
Вот полный список лучших фигуристов России, которых увидят зрители Плитинум-арены.
Мужчины
1. Евгений СЕМЕНЕНКО
2. Петр ГУМЕННИК
3. Александр САМАРИН
4. Дмитрий АЛИЕВ
5. Артем КОВАЛЕВ
Танцы на льду
1. Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА и Егор БАЗИН
2. Елизавета ШАНАЕВА и Павел ДРОЗД
3. Елизавета ПАСЕЧНИК и Максим НЕКРАСОВ
4. Софья ТЮТЮНИНА и Андрей БАГИН
5. Екатерина МИРОНОВА и Евгений УСТЕНКО
Парное катание:
1. Александра БОЙКОВА и Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ
2. Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ
3. Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ
4. Ясмина КАДЫРОВА и Валерий КОЛЕСОВ
5. Екатерина ЧИКМАРЁВА и Матвей ЯНЧЕНКОВ
Женщины:
1. Софья АКАТЬЕВА
2. Камила ВАЛИЕВА
3. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА
4. Софья МУРАВЬЕВА
5. Аделия ПЕТРОСЯН