Алина Горбачева Фото: Мария ЛЕНЦ

Алина Горбачева – новичок чемпионата России, ей 15, и она, пожалуй, единственная, кто приехал на чемпионат России с собачкой!

Алина Горбачева в аэропорту Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэкки стал подарком на день рождения от тренера Софьи Федченко за четверной сальхов, который Алина освоила в 14 лет.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэкки Фото: Мария ЛЕНЦ

Пес приехал в Красноярск в собственном «домике» и его хозяйка рассказала, что Бэкки спокойно будет ждать ее с соревнований.

На жеребьевке Алина Горбачева вытянула самый сложный номер, первый. Но не расстроилась.

Алина Горбачева Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы она стала 13-ой из 17 возможных мест, после произвольной поднялась на 9 место и вошла в десятку спортсменок, которые по сумме двух программ набрали больше 200 баллов. У Алины – 209,22, у чемпионки Софьи Акатьевой, которая, кстати, тоже дебютантка чемпионата России, 249,74 – есть куда стремиться.

Алина Горбачева Фото: Мария ЛЕНЦ

- Алина за неделю до чемпионата перенесла тяжелый грипп, мы приехали не за результатом, - рассказала ее тренер.

Впрочем, в программе были заявлены два четверных прыжка – столько же и у лидеров чемпионата. И один из них Алине удалось исполнить чисто!

Алина Горбачева Фото: Мария ЛЕНЦ

Немного об Алине: она родилась в Краснодаре и заниматься фигурным катанием начала довольно поздно, только в 7 лет. Причем, случайно попала на каток, понравилось кататься и с этого все и началось. Сейчас живет и тренируется в Москве.

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