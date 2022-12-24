Золото, серебро и бронза Этери Тутберидзе – кто победил в битве тренеров на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

У команды Тамары Москвиной две медали в парном катании: золото Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и серебро Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Всего Тамара Николаевна привезла на чемпионат России три пары. У третьей, Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, четвертый результат.

Тамара Москвина Фото: Мария ЛЕНЦ

В команде Тутберидзе три одиночницы и одна пара. У Евгении Тарасовой и Владимира Морозова – бронза. У Камилы Валиевой – серебро, у Софьи Акатьевой – золото. Без медали осталась только Аделия Петросян – пятое место.

Этери Тутберидзе Фото: Мария ЛЕНЦ

У Алексея и Татьяны Мишиной – золотая медаль Евгения Семененко и бронзовая Елизаветы Туктамышевой.

Алексей Мишин Фото: Мария ЛЕНЦ

У Светланы Соколовской на старте была многообещающая команда, но Александра Трусова и Марк Кондратюк снялись с соревнований, Софья Самоделкина из-за падений не смогла бороться за высокие места, зато «ветеран», 24-летний Александр Самарин стал бронзовым призером.

Евгений Плющенко Фото: Мария ЛЕНЦ

Евгений Плющенко привез только одну свою воспитанницу Софью Муравьеву. После короткой программы она была третьей, но в итоге осталась без медали – четвертое место.

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