Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Мария ЛЕНЦ

Соревновательная часть чемпионата России завершилась сегодня. Сначала страна узнала имена новых чемпионов в парном катании. Чемпионами России, теперь уже двукратными, стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. И оба раза – в Красноярске!

Вторые – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обе пары плакали. Одни – от радости, другие – от горечи поражения, хотя серебро – тоже достойный результат!

Анастасия Мишина и Александра Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

Бронзовая медаль у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Главная интрига – соревнования одиночниц. Тем более, что результаты короткой программы стали сюрпризом для многих. Ученицы Тутберидзе не смогли занять первые три строчки итоговой таблицы после короткой программы, а только одну, первую. Не смогли и после произвольной. Вмешалась Елизавета Туктамышева – она в свои 26 лет сумела дать бой юным соперницам. Еще одна интрига – чемпионкой России стала дебютантка. Первый взрослый чемпионат и первое золото – это сумела сделать Софья Акатьева. Красноярцы помнят ее по первенству России среди юниоров, там она тоже выиграла – красноярский лед, кстати, помнят многие спортсмены, он счастливый!

Софья Акатьева Фото: Мария ЛЕНЦ

И, наконец, та, которой прочили победу, стала второй. Впрочем, Камила Валиева откатала произвольную лучше всех, счастливо улыбалась после проката и после выступления призналась, что каталась для публики. Внешне Камила не показала, что расстроена своим вторым местом, на которое она поднялась с четвертого после короткой программы.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

После чемпионата Валиева и Туктамышева будут участвовать в шоу, у Акатьевой таких планов нет.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

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