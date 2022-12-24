Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы Валиева заняла только четвертое место, хотя по прогнозам экспертов она должна была победить. Произвольную откатала чисто, лучше всех! Но в итоге стала только второй. И это ее второе серебро на чемпионатах России.

Софья Акатьева - новичок чемпионата России, она уступила Валиевой в произвольной программе, но благодаря запасу после короткой программы стала чемпионкой!

Елизавета Туктамышева была второй после короткой программы и сумела удержаться на пьедестале, правда, на третьей ступеньке.

- Для меня это очень дорогая бронза, это 15 чемпионат России для меня. И я благодарю девочек, очень круто с вами соперничать. Если бы не было такой конкуренции, я бы так не каталась.

- Я только родилась, а Лиза уже была на чемпионате России, - добавила Софья Акатьева.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию завершается завтра, 25 декабря, показательными выступлениями.