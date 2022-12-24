Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Предпоследней на льду чемпионата России по фигурному катанию появилась самая опытная участница ЧР – Елизавета Туктамышева. Для нее это 15-й чемпионат. В этот раз она решила не рисковать в произвольной программе.

Она исключила из своей программы четверные прыжки. Заявила только 8 тройных прыжков, в том числе три каскада. Катать произвольную программу Елизавета Туктамышева будет под музыку Игоря Крутого «Одиночество».

Интересное перевоплощение, из образа дерзкой и сексуальной фигуристки в короткой программе, она стала более скромной в произвольной.

Лиза на стартовой точке, играет вступление, она начинает танец с акцента на лицо, водит рукой и показывает, что эмоции не изменны. Интересный ход. Она прыгает чистейше тройной аксель в каскаде с двойным акселем, затем исполняет свой коронный тройной аксель. Делает красивое приземление и выезд из прыжков.

Бордовое платье с тонкой розой на открытой спине очень гармонирует с её хореографией. Нежно, плавно и очень одухотворенно. Она очень взрослая, вдумчивая, драматичная.

Несмотря на чистую программу и прыжки, по баллам она не добирает до лидерства около 5 баллов.

У тренерского штаба эмоции просто хлещут – Алексей Мишин встречает воспитанницу с розами, Татьяна Прокофьева в слезах, но все улыбаются. Просто прелесть.

Баллы: 158,74 за программу, 241,72 – общий. Туктамышева точно с медалью!

По итогам прокатов Лиза заняла третье место в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.