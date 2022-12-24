Аделия Петросян Фото: Мария ЛЕНЦ

После вчерашнего падения в короткой программе на лутце Аделии Петросян нужно очень чистенько откатать произвольную программу, чтобы догнать своих основных соперниц. Фигуристка из команды Тутбердизе заявила довольно сложные прыжки: четверные ритбергер и тулуп, тройной лутц (видимо, решила реабилитировать ошибку в короткой), Сальхов, ритбергер, Сальхов, флип и тулуп. В прошлом году в Санкт-Петербурге она стала четвертой во взрослом чемпионате.

Но раскатка для Петросян также не задалась, как и для её соперницы Софьи Самоделкиной, она также упала во время четверного ритбергера.

Образ Аделии - полная противоположность образу на короткой программе. Вместо черно-белого платья, она в розово-сером комбинезоне с юбкой, хорошо контрастирующем с её темными волосами и подчеркивающем глаза. Он красиво гармонирует с композицией JunMiyake – TheLockedRoom.

Программа практический сразу же началась с падения – это закономерность? Если падение на раскатке, то прыжки не задаются далее? Не приземлилась, к сожалению, Аделия. Четверной ритбергер не удался, выполнен с недокрутом. Но на настрой это не повлияло.

Второй и третий прыжки – четверной тулуп. Оба выполнены красиво, довольно чисто.

Хореография яркая, дерзкая, очень красиво сочетает между собой элементы и подводит к прыжкам.

Этери смотрела программу ученицы слегка поджав губы, качая головой. После выступления она не встречает Аделию, готовится к прокату следующей своей воспитанницы.

Интересно, что неудавшийся четверной ритбергер засчитали как тройной.

Петросян расстроена, с грустью смотрела свое выступление. Хотя со всеми остальными элементами она справилась на ура.

- Не получился четверной ритбергер, но радует, что смогла собраться на оставшиеся элементы. Ошибки будем разбирать, но мне, в целом, все понятно, - сказала Аделия после выступления. - Тренер похвалил за тулуп. Что касается тройки лидеров... Я не знаю, расстроена или нет... Я не хочу отвечать на этот вопрос.

За программу получает 159,47 балла, общий - 235,72 балла.

По итогам прокатов Аделия Петросян заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.