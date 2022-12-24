Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

Первой на лёд среди фаворитов чемпионата России-2023 выходит Софья Самоделкина. В короткой программе она набрала 71,64 балла. Напомним, что в прошлый соревновательный день она выполнила тройной аксель, но у нее не получился каскад с тройным ритбергером – вышла только на двойной. Также фигуристка ошиблась на исполнении лутца – не смогла выкатить его после приземления. На раскатке Соня не смогла справиться с волнением и упала во время прыжка, врезавшись в Веронику Яметову.

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

В произвольной Самоделкина заявила: четверной Сальхов, тройные аксель, флип, лутц, ритбергер, Сальхов, тулуп, а также двойной аксель.

Играет вступление композиции AveMaria, воспитанница Светланы Соколовской стоит в нежно-розовом платье, которое очень подходит к её музыке. На трибунах висит громаднейший баннер с её фото.

выступление началось очень динамично, сразу же Соня ушла в аксель в 3,5 оборота и устояла. Но вот следующий прыжок завершился падением…

Хореография довольно эмоциональная, Самоделкина играет не только телом, но и своими эмоциями, передавая настроение музыки.

Красивые заходы в прыжки, прокаты, но под конец выступления еще одно падение… Соня не справляется с волнением, но публика пытается подбодрить её настрой, звучат аплодисменты и вне прыжков. На финальной точке Самоделкина расплакалась. Это провал.

Очень красивая, нежная, одухотворенная программа, но неудачи в прыжках существенно снизят баллы, хотя общее впечатление они не испортили.

Софья Самоделкина Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что было с Сальховым?

-Я не знаю…, - диалог Соколовской со своей фигуристкой.

Тройной аксель был выполнен на жесткую ногу, ультра си не удался, хотя приземлилась. Четверной сальхов недокручен полоборота - падение.

Самоделкина набрала 128,8 балла, общий результат – 199,72 балла.

После проката Софья Самоделкина настолько расстроилась своими результатами, что не стала общаться с журналистами

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