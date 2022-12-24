Слезы от радости и от горя: в Красноярске на чемпионате России по фигурному катанию завершились соревнования в парном катании

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы лидировали две пары Татьяны Москвиной. Однако после произвольной программы они поменялись местами. Чемпионами России, теперь уже двукратными, стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Анастасия Мишина и Александра Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторые – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они чемпионы России прошлого года. После проката Анастасия закрыла лицо руками и долго не могла успокоиться, но чуть позже признала – второе место тоже достойный результат.

Анастасия Мишина и Александра Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

Бронзовая медаль у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Это уже их восьмая медаль чемпионата России. Трижды они становились чемпионами, были серебряными и бронзовыми призерами. Однако продолжают выступать и прогрессировать.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Хочу высказать ребятам свое восхищение и уважение, что все держат очень высокую планку, - так оценил своих соперников новый чемпион России Дмитрий Козловский.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Мария ЛЕНЦ

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