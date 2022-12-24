Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами в парном катании на чемпионате России 2023 в Красноярске.

После короткой программы лидировали две пары Татьяны Москвиной. Бойкова и Козловский – вторые, Мишина и Галлямов – первые.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако после произвольной программы они поменялись местами. Разница - меньше одного балла.

Обе пары не сдерживали эмоций. У Дмитрия Козловского слезы от радости. Анастасия Мишина закрыла лицо руками и долго не могла успокоиться – от поражения.

Бойкова и Козловский теперь уже двукратные чемпионы России!

Анастасия Мишина и Александра Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

- И двукратные чемпионы Красноярска, - уточнил Дмитрий Козловский. – Именно здесь нам удалось победить дважды. Причем, еще сегодня утром наше выступление висело ан волоске, я знаю, журналисты любят такие истории. Так вот, сегодня утром на тренировке у меня вылетел крючок на ботинке. А ведь это могло случиться во время произвольной программы! Я просто недошнуровал ботинки и вышел выступать. Так что можно сказать, мы поймали удачу за хвост.

Анастасия Мишина и Александра Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы давно соперничаем с другими парами, и это по-хорошему злит, блин, ну я же тоже могу, - говорит Александра Бойкова.

- Смотреть на чужие победы очень тяжело. Но вы выстояли и прошли этот сложный период, - добавил Дмитрий Козловский.

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