Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная интрига в танцах на льду – победила пара, которая упала дважды. Елизавета Худайбердиева не удержалась на ногах в ритм-танце и произвольном танце.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Мария ЛЕНЦ

Ее партнер Егор Базин на вопрос, как может победить пара с двумя падениями, ответил коротко:

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд Фото: Мария ЛЕНЦ

- Читайте правила.

В кулуарах объяснил, что медаль никому отдавать не собирается.

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов Фото: Мария ЛЕНЦ

Продюсер Первого канала, муж фигуристки Елизаветы Худайбердиевой Кирилл Благов написал в социальных сетях: «Коть, я бесконечно тобой горжусь. Не представляю, как ты справилась с тем, что навалилось на тебя за последние десять дней: от стресса и бессонницы до гриппа с жесткими осложнениями».

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Серебро и бронзу в танцах на льду получили и вовсе новички, пары, которые катаются вместе первый сезон.

Петр Гуменник Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна интрига случилась в соревнованиях мужчин. Петр Гуменник, лидер после короткой программы, и Евгений Семененко, ставший вторым, в итоге набрали одинаковое количество баллов. Чемпионом стал Семененко, он выступил лучше в произвольной программе. Третье место занял Александр Самарин и свою бронзу оценил очень высоко:

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для меня это 11-ый чемпионат, но я в строю, я в бою.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

И в завершении соревновательного дня на лед вышли одиночницы с короткой программой. Прогнозируемая экспертами победа Валиевой пока не случилась, она стала лишь четвертой. Трем ученицам Этери Тутберидзе не удалось занять все три первые строчки по итогам короткой программы, а лишь одну, первую. И это Софья Акатьева. Вмешалась Елизавета Туктамышева. Она стала второй. Софья Муравьева – третья.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Кто победит – узнаем завтра, 24 декабря. Произвольная программа у женщин начнется в 19.00 и завершит соревновательную часть чемпионата России по фигурному катанию.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

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