Результаты короткой программы среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
23 декабря в красноярской «Платинум Арене» прошли выступления девушек. Публикуем результаты короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске.
Пока расстановка сил в состязании девушек следующая:
- АКАТЬЕВА Софья;
- ТУКТАМЫШЕВА Елизавета;
- МУРАВЬЕВА Софья;
- ВАЛИЕВА Камила;
- ПЕТРОСЯН Аделия;
- СИНИЦЫНА Ксения;
- ЯМЕТОВА Вероника;
- САМОДЕЛКИНА Софья;
- ЗИНИНА Анастасия;
- ЗАХАРОВА Софья;
- ФРОЛОВА Анна;
- ГУЩИНА Ксения;
- ГОРБАЧЕВА Алина;
- ПАРАМОНОВА Мария;
- ФЕДЯНИНА Виктория;
- ЛАТУШКИНА Агнета;
- НЕСТЕРОВА Виктория.
Более подробно с оценками девушек за прокаты можно ознакомиться по ссылке.