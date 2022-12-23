Результаты короткой программы среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

23 декабря в красноярской «Платинум Арене» прошли выступления девушек. Публикуем результаты короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске.

Пока расстановка сил в состязании девушек следующая:

- АКАТЬЕВА Софья;

- ТУКТАМЫШЕВА Елизавета;

- МУРАВЬЕВА Софья;

- ВАЛИЕВА Камила;

- ПЕТРОСЯН Аделия;

- СИНИЦЫНА Ксения;

- ЯМЕТОВА Вероника;

- САМОДЕЛКИНА Софья;

- ЗИНИНА Анастасия;

- ЗАХАРОВА Софья;

- ФРОЛОВА Анна;

- ГУЩИНА Ксения;

- ГОРБАЧЕВА Алина;

- ПАРАМОНОВА Мария;

- ФЕДЯНИНА Виктория;

- ЛАТУШКИНА Агнета;

- НЕСТЕРОВА Виктория.

Более подробно с оценками девушек за прокаты можно ознакомиться по ссылке.