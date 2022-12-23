Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева и Софья Муравьева (слева направо) - лидеры после короткой программы Фото: Мария ЛЕНЦ

Эмоциональная, яркая и очень красочная короткая женская программа подошла к концу. Она принесла не мало сюрпризов: сначала снялась с проката Александра Трусова – её здоровье не позволило девушке выйти на лед.

Затем падение Камилы Валиевой поразило зрителей – фигуристка не справилась с тройным акселем, хотя прыгает она его достаточно уверено. Неудача на лутце, удивившая саму Аделию Петросян, и уверенный дебют Софьи Акатьевой – она по итогам дня заняла первое место.

Аделии Петросян можно лишь посочувствовать Фото: Мария ЛЕНЦ

Главная звезда чемпионата Камила Валиева потерпела неудачу, но шанс наверстать есть Фото: Мария ЛЕНЦ

На итоговой пресс-конференции многие спортсменки заявили, что, в целом прокатами довольны, хотя у них было много шерховатостей.

- Сезон еще не окончен, но уже сейчас могу сказать, что это мой самый спокойный прокат, - заявляет Софья Акатьева.

Софья Акатьева справилась с задачей на отлично Фото: Мария ЛЕНЦ

Но на пресс-конференции была собрана, хоть и не скрывала радости. Главное выступление - впереди Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Туктамышева, к примеру, считает, что программа выполнена хорошо, но можно было и лучше:

Елизавета Туктамышева дала жару, как всегда Фото: Мария ЛЕНЦ

Своим выступлением Императрица Елизавета удовлетворена Фото: Мария ЛЕНЦ

- Не назвала бы выступление самым лучшим за прошедшие пол сезона в Москве я была раскованнее. Но для меня гораздо важнее место, а не идеальный прокат. А те фигуристы, кто говорит об обратном – лукавят.

Софья Муравьева, на вопрос о своем прокате, попыталась отшутиться:

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева раздосадована обидным падением Фото: Мария ЛЕНЦ

- С чем связана ошибка… Лед сколькзкий. Бывает. Нужно больше концентрироваться, хотела немного больше себя показать, но чуть пошло не по плану.

Кто победит – узнаем завтра, 24 декабря. Произвольная программа у женщин начнется в 19.00 и завершит соревновательную часть чемпионата России по фигурному катанию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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