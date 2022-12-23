Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева и Софья Муравьева (слева направо) - лидеры после короткой программы
Фото: Мария ЛЕНЦ
Эмоциональная, яркая и очень красочная короткая женская программа подошла к концу. Она принесла не мало сюрпризов: сначала снялась с проката Александра Трусова – её здоровье не позволило девушке выйти на лед.
Затем падение Камилы Валиевой поразило зрителей – фигуристка не справилась с тройным акселем, хотя прыгает она его достаточно уверено. Неудача на лутце, удивившая саму Аделию Петросян, и уверенный дебют Софьи Акатьевой – она по итогам дня заняла первое место.
Аделии Петросян можно лишь посочувствовать
Фото: Мария ЛЕНЦ
Главная звезда чемпионата Камила Валиева потерпела неудачу, но шанс наверстать есть
Фото: Мария ЛЕНЦ
На итоговой пресс-конференции многие спортсменки заявили, что, в целом прокатами довольны, хотя у них было много шерховатостей.
- Сезон еще не окончен, но уже сейчас могу сказать, что это мой самый спокойный прокат, - заявляет Софья Акатьева.
Софья Акатьева справилась с задачей на отлично
Фото: Мария ЛЕНЦ
Но на пресс-конференции была собрана, хоть и не скрывала радости. Главное выступление - впереди
Фото: Мария ЛЕНЦ
Елизавета Туктамышева, к примеру, считает, что программа выполнена хорошо, но можно было и лучше:
Елизавета Туктамышева дала жару, как всегда
Фото: Мария ЛЕНЦ
Своим выступлением Императрица Елизавета удовлетворена
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Не назвала бы выступление самым лучшим за прошедшие пол сезона в Москве я была раскованнее. Но для меня гораздо важнее место, а не идеальный прокат. А те фигуристы, кто говорит об обратном – лукавят.
Софья Муравьева, на вопрос о своем прокате, попыталась отшутиться:
Софья Муравьева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Софья Муравьева раздосадована обидным падением
Фото: Мария ЛЕНЦ
- С чем связана ошибка… Лед сколькзкий. Бывает. Нужно больше концентрироваться, хотела немного больше себя показать, но чуть пошло не по плану.
Кто победит – узнаем завтра, 24 декабря. Произвольная программа у женщин начнется в 19.00 и завершит соревновательную часть чемпионата России по фигурному катанию.
Фото: Мария ЛЕНЦ
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