Софья Муравьева на третьей строчке после завершения короткой программы Чемпионата России, несмотря на падение Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершила второй день Чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске пятнадцатилетняя фигуристка из «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева. В насыщенном сине-белом платье с алыми губами милая блондинка вышла на лед, чтобы показать программу под эмоциональную композицию «Proud».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Соня начала выступления с акцента на лицо – несколько жестов руками очень красиво переходят в прокат. Фигуристка сосредоточена, практически не показывает своих эмоций, она передает их через движения. Резко, обрывисто, а затем плавно и протяжно. Заход на тройной аксель – браво, еще одно чистейшее приземление сегодняшнего вечера!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Примечательно, что в программе используется много интересных хореографических решений, Соня полностью отдается музыке, такое ощущение, что через выступление она выплескивает все, что творится в душе – закрывать соревновательный день очень сложно, особенно когда соперницы уже выступили и сделали это очень хорошо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Видимо нервы у Муравьевой все же не выдержали – во второй части проката она ошибается. Досадная мелочь на дорожке шагов, фигуристка теряет равновесие и, по сути, падает на хореографическом элементе. Обидно, особенно после хорошо выполненных каскадов их двух тройных.

Муравьева расстроена, все пошло не по плану. Плющенко пытается подбодрить ученицу, говоря ей, что она умничка и все откатала идеально.

Евгений Плющенко с волнением наблюдал за подопечной Фото: Мария ЛЕНЦ

Как итог – Софья Муравьева занимает третью строчку, получив 76,96 балла.

На пресс-конференции Софья выглядела вполне довольной Фото: Мария ЛЕНЦ

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