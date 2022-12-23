Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Во второй день соревнований определились чемпионы России и призеры у мужчин. После короткой программы Марк Кондратюк занял 12 место и снялся с соревнований, Дмитрий Алиев стал 9-м. А первая восьмерка спортсменов шли друг за другом очень плотно, ситуация могла поменяться после произвольной программы кардинально.

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Но первые двое удержали свои позиции после короткой программы, это Петр Гуменник и Евгений Семененко. Оставалось разобраться между собой. И впервые на чемпионате России случилось так, что два спортсмена набрали одинаковую сумму баллов по результатам двух программ! В таком случае побеждает тот, кто выступил лучше в произвольной программе. И это был воспитанник Алексея и Татьяны Мишиных Евгений Семененко.

Дмитрий Алиев Фото: Мария ЛЕНЦ

Третье место занял Александр Самарин. Он сумел подняться с 5 места в короткой программе на пьедестал.

Александр Самарин Фото: Мария ЛЕНЦ

А впереди – короткая программа у женщин. Болеем за девчонок!

Петр Гуменник Фото: Мария ЛЕНЦ

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