Котлета с гречкой и трубочка со сгущенкой: чем кормят зрителей на чемпионате России по фигурному катанию

Чем кормят болельщиков? Фото: Мария ЛЕНЦ

На такие крупные события как чемпионат России по фигурному катанию запрещено приносить продукты и напитки. Но, поскольку зрители приходят заранее и проводят здесь несколько часов, большинство пользуются услугами общепита.

В Платинум-арене открыто несколько точек питания с одинаковым меню и ценами. На горячее котлета с гречкой или макаронами, 250 рублей, и пельмени жареные за 240. Салаты по 150, сэндвичи по 200. На десерт трубочка со сгущенкой за 150 рублей и банановый пудинг за 250. Из напитков чай и кофе по 50 рублей.

Чем кормят болельщиков? Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме этого можно купить только натуральный кофе за 200-250 рублей и сбитень за 150.

Напомним, чемпионат России проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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