Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Красноярске завершились соревнования в танцах на льду. Определились первые чемпионы нынешнего чемпионата России.

Второе место - Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Бронза у Елизаветы Пасечник и Максима Некрасова.

Эти три пары подошли к произвольной программе точно в таком же порядке и им важно было удержаться в тройке. И, конечно, две пары хотели подняться повыше.

Лидеры, Худайбердиева и Базин, вышли на лед последними. И произошло неожиданное для танцев на льду: падение. Елизавета не удержалась во время вращения. Программу докатали, а после нее полились слезы. Однако пара получила достаточно баллов, чтобы по сумме двух программ опередить своих соперников на пять баллов.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря, сегодня завершатся соревнования среди мужчин и с короткой программы начнутся соревнования у женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александра Трусова и Марк Кондратюк снялись с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

После короткой программы Кондратюк занял 12 место. Упал в самом начале программы. Публика поддерживала аплодисментами, фанаты написали море слов в поддержку своего кумира. Но факт остается фактом: Марк не пришел в себя после травмы, выступал на волевых, боль в спине усилилась и он принял решение не выходить в произвольной программе (подробнее).

«Если бы в Москве так работали!»: на церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию выступили только красноярские фигуристы

Когда три года назад, в декабре 2019 года, в Красноярске впервые прошел чемпионат России по фигурному катанию, интерес к этому виду спорта вырос настолько, что родители приводили даже трехлетних малышей! (подробнее).

Упавшего Марка Кондратюка красноярцы поддерживали аплодисментами всю программу

Первым вышел на красноярский лед Артур Даниелян. Он второй раз в Красноярске участвует в чемпионатах России и впечатления не самые светлые (подробнее).

«Снова выступал первым и снова упал»: красноярский лед вновь стал роковым для фигуриста Артура Даниеляна

Начался первый день чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. С ритм-танцем уже выступили танцоры на льду, а сейчас начались соревнования мужчин. Первым на лед вышел Артур Даниелян (подробнее).