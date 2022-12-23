Поклонники подсчитали стоимость нарядов Камилы Валиевой и Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году победители чемпионата России по фигурному катанию получат 2,5 миллиона рублей (в парном катании сумма делится между партнерами).

Много это или мало для фигуристов, можно судить в том числе и по стоимости тех вещей, в которых они выходят в свет. Брендовые одежда и обувь для них – норма.

Тем более, когда речь идет о светских мероприятиях, таких как жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию, главном старте сезона.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Спортсмены приехали демократично, в больших брендированных автобусах. Девочки взяли с собой туфли, переобулись в фойе.

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

И как только фото с жеребьевки попали в интернет, поклонники начали определять, какую одежду и обувь выбрали их кумиры.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, например, Камила Валиева пришла на жеребьевку в двубортном жакете стоимостью 29 980 рублей и в прямых брюках за такую же сумму.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова - в пиджаке мужского кроя на двух пуговицах стоимостью 39 800 рублей и в брюках палаццо мужского кроя за 22 800 рублей.

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Муравьева, скорее всего, в сарафане из шерсти и шелка стоимостью со скидкой 142 700 рублей, полная стоимость 336 800 рублей. Плюс сапоги резиновые от модного бренда стоимостью от 50 тысяч рублей.

Софья Муравьева Фото: Мария ЛЕНЦ

Были замечены и туфли еще одного бренда, у которого сложно найти обувь дешевле 100 тысяч рублей.

Если девочки предпочитают зарубежные бренды, то парни не исключают и российские. Например, Марк Кондратюк был в рубашке российского бренда, на распродаже она стоит 3300 рублей (полная стоимость 6 600).

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.