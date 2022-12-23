В аэропорту Красноярска поздравят 400-тысячного пассажира авиакомпании «КрасАвиа» Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «КрасАвиа» подводит итоги 2022 года. Показатели более чем позитивные – с начала года самолеты и вертолеты в брендом компании на фюзеляже перевезли 400 тысяч пассажиров. Это на 100 тысяч больше, чем было в 2021 году. Юбилейного пассажира планируют встречать в торжественной обстановке в понедельник 26 декабря. Он полетит на рейсе КВ-153 по маршруту Красноярск – Байкит. Имени пока не называют, пусть это останется сюрпризом для всех и его самого. Одно скажем: авиакомпания приготовила подарок.

И вообще отмечать таким вот образом достижения становится доброй традицией. Напомним, что ровно год назад «КрасАвиа» также чествовала юбилейного пассажира – 300-тысячного. Тогда гендиректор Андрей Егоров выразил надежду: было бы здорово чествовать миллионного пассажира. Почему бы и нет. Вспомним 2018 год, когда после реорганизации госпредприятие стало акционерным обществом. Очень непростой для авиаперевозчика год. Всего шесть внутренних направлений, тогда как потребности жителей края были огромными: территория велика, многие населенные пункты труднодоступны, в весенний и зимний период тысячи людей в глубинке испытывают проблемы с передвижением. Нет, без малой авиации никак не обойтись.

Был проделан большой объем работы, чтобы перезапустить «КрасАвиа», вернуть ей доверие пассажиров, объемы перевозок. Были привлечены бюджетные средства на реконструкцию аэропортов. Каждый год открывались или возобновлялись все новые и новые направления. И пассажиропоток стал расти. Сегодня самолеты авиакомпании летают не только в пределах Красноярского края, но далеко за его пределами, например, Новый Уренгой, Ленск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Кызыл, Нижнеангарск, Новосибирск и другие города. На севере вертолеты «КрасАвиа» связывают Норильск и Дудинку с Диксоном и Хатангой. Итого – 33 направления на сегодняшний день.

Способствовала успешному наращиванию объемов и краевая программа реновации парка воздушных судов, одобренная губернатором Красноярского края. Идет обновление парка самолетов и вертолетов, приобретаются новые воздушные суда вместимостью от 19 до 120 мест и дальностью полета до 2500 километров. Увеличивается ассортимент услуг, улучшается сервис. Тем самым краевая авиакомпания уверенно приближается к статусу ведущего регионального перевозчика в Сибирском федеральном округе, подвел итоги года Андрей Егоров.