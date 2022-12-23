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Спорт23 декабря 2022 7:00

Что исполнит Камила Валиева в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Валиева заявила в короткой программе четыре тройных прыжка
Татьяна АРОНОВА
Татьяна АРОНОВА
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила Валиева выйдет на лед чемпионата третьей. И первой среди главных фавориток. Поскольку женщины в короткой программе не исполняют квады, придется удивлять тройными прыжками.

Валиева заявила четыре тройных прыжка, два из них в каскаде. Все прыжки разные: аксель, флип, лутц и тулуп. Плюс дорожки и вращения.

Короткая программа поставлена под музыку из фильма Интерстеллар.

Камила Валиева приехала в Красноярск впервые.

Сегодня в 19.30 начнется короткая программа у женщин, где Камила выйдет на лед третьей, примерно в 19.44. Завтра, 24 декабря, мы узнаем, сумела ли она удержать то лидерство, которое прочат ей многие эксперты. Порядок выступления в произвольной программе определяется теми местами, которое займут спортсмены по итогам короткой программы.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря.

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Спорт: Фигурное катаниеЧемпионат России по фигурному катанию в Красноярске 2023