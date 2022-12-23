Минздрав Красноярского края официально опроверг закрытие стоматологических поликлиник Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Красноярского края официально опровергло высказывание депутата Заксобрания Александра Глискова, сделанное им в своем телеграм-канале. Парламентарий сообщил, что систему государственных стоматологий в городе сначала якобы реорганизуют, затем ликвидируют. Из семи учреждений хотят оставить всего два, по одному на каждом берегу. Цитируем: «А вот чем не нужно заниматься Минздраву, так это ликвидацией государственных стоматологических клиник».

Получен комментарий минздрава: озвученная информация о закрытии стоматологических поликлиник и сокращении персонала в городе Красноярске не соответствует действительности.

Судя по всему, тревогу забил коллектив одной из поликлиник. В обращении на шести листах мелким шрифтом инициативная группа сообщила, что представители минздрава встречались с ними еще в начале декабря и рассказывали о предстоящей реорганизации. Из чего коллектив, в котором работают 53 медицинских работника, сделал выводы, что их собираются лишить работы.

Но реорганизация не означает полное закрытие. Нужно полагать, в ведомстве решили изменить форму управления: сейчас в каждом учреждении свой собственный управленческий штат. А планируют оставить два головных учреждения, остальные станут их филиалами, все административное управление будет идти оттуда. При таком раскладе пациенты перемен не заметят и весь медицинский персонал останется на своих местах.

В такой системе давно работают многие обычные поликлиники. Например, № 14: головная на Воронова и четыре филиала.