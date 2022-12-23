Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2022 4:08

Минздрав Красноярского края официально опроверг закрытие стоматологических поликлиник

Это ответ на высказывание депутата Заксобрания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Минздрав Красноярского края официально опроверг закрытие стоматологических поликлиник

Минздрав Красноярского края официально опроверг закрытие стоматологических поликлиник

Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство здравоохранения Красноярского края официально опровергло высказывание депутата Заксобрания Александра Глискова, сделанное им в своем телеграм-канале. Парламентарий сообщил, что систему государственных стоматологий в городе сначала якобы реорганизуют, затем ликвидируют. Из семи учреждений хотят оставить всего два, по одному на каждом берегу. Цитируем: «А вот чем не нужно заниматься Минздраву, так это ликвидацией государственных стоматологических клиник».

Получен комментарий минздрава: озвученная информация о закрытии стоматологических поликлиник и сокращении персонала в городе Красноярске не соответствует действительности.

Судя по всему, тревогу забил коллектив одной из поликлиник. В обращении на шести листах мелким шрифтом инициативная группа сообщила, что представители минздрава встречались с ними еще в начале декабря и рассказывали о предстоящей реорганизации. Из чего коллектив, в котором работают 53 медицинских работника, сделал выводы, что их собираются лишить работы.

Но реорганизация не означает полное закрытие. Нужно полагать, в ведомстве решили изменить форму управления: сейчас в каждом учреждении свой собственный управленческий штат. А планируют оставить два головных учреждения, остальные станут их филиалами, все административное управление будет идти оттуда. При таком раскладе пациенты перемен не заметят и весь медицинский персонал останется на своих местах.

В такой системе давно работают многие обычные поликлиники. Например, № 14: головная на Воронова и четыре филиала.

Общество: ВОПРОС ДНЯ