Красноярцам рассказали о преображении площади Победы и праздновании 9 Мая

Фото: Горсовет Красноярска

Скоро красноярскую площадь Победы и музей «Мемориал Победы» ждёт обновление. Там отреставрируют воинское захоронение, а сама площадь станет удобнее для проведения городских мероприятий.

Фото: Горсовет Красноярска

Главная идея — создать единый исторический комплекс. Площадь будет символизировать путь к Победе. Этого достигнут с помощью цветовых решений: например, плитку на площади уложат от чёрного к белому цвету с плавным переходом. Кроме того, вечный огонь перенесут в центр. Как выяснили депутаты, военную технику оставят, но спустят с постамента.

Зданию музея вернут первоначальный облик по стилю, однако фасад выполнят из современных материалов. Внутри музея появятся новые экспозиции, потолок станут использовать для инсталляций. В существующие выставки встроят интерактивные элементы.

Задача благоустройства - сохранить места памяти для старшего поколения, использовать современные технологии и создать единый исторический комплекс, посвященный памяти Великой Отечественной войны.

Также с площади предлагается перенести 4 памятника — они не относятся к событиям Великой Отечественной войны:

- памятный камень бойцам спецподразделений — в сквер Победителей, Центральный район;

- памятник воинам, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга — в сквер Победителей, Центральный район;

- памятник жертвам сталинских репрессий от калмыцкого народа — на площадь, прилегающую к памятнику «Под знаменем Победы», Свердловский район;

- памятник жертвам чернобыльской катастрофы — на аллею героев Чернобыля на перекрестке улиц 9 Мая и Комсомольского проспекта, Советский район.

По рекомендации депутатов администрации города предстоит разработать проекты благоустройства территорий, на которые планируют переместить мемориалы. Это нужно, чтобы заинтересованные общественные организации познакомились с предстоящими изменениями.

«Конечно, люди хотят увидеть эскизы, чтобы понять, как все будет оформлено, на что они могут рассчитывать. К этому вопросу нужно возвращаться. Речь идет о переносе четырех разных памятников красноярцам, к подвигам которых у нас самое уважительное отношение. Главное мы убедились, что администрация старается пойти навстречу и слышит, что говорят люди», — отметила председатель комиссии социальному развитию Малышева Марина.

Модернизация музея и площади проходят также в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и находится на контроле депутатов.

Кроме того, на комиссии была представлена концепциия празднования Дня Победы в 2023 году.

Накануне праздника для красноярских школьников пройдут «Разговоры о важном» о ВОВ. Кроме того, учащиеся поучаствуют в акции «Окна Победы».

Места проведения мероприятий останутся традиционными. В сам День Победы — 9 Мая — в городе пройдет парад, акция «бессмертный полк», два больших концерта и запуск салюта. Также будут адресные концерты во дворах, где живут ветераны.

Фото: Горсовет Красноярска

Депутаты примут участие в мероприятиях ко Дню Победы:

- встречи и поздравления ветеранов;

- мероприятия в школьных музеях;

- мероприятия с районными Советами ветеранов;

- школьные линейки;

- районные акции памяти.