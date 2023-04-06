В Хакасии сын жестоко расправился с 83-летним отцом газовой горелкой и молотком Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии вынесли приговор 52-летнему жителю Абакана, который убил собственного отца. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В декабре 2021 года перед новогодними праздниками житель Абакана изрядно выпил у себя дома. Вместе с ним находился 83-летний лежачий отец. Под действием спиртного мужчина начал вести себя агрессивно, весь свой гнев он решил выместить на беспомощном пенсионере.

В прокуратуре рассказали, что мужчина принялся избивать отца. На этом он не остановился. Мужчина принялся пытать родственника газовой горелкой, а затем бить молотком. В процессе пыток пожилой человек умер.

Скрыть убийство мужчине не удалось. Вскоре его задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью, в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Суд признал жителя Абакана виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года.