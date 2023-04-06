Мусоровоз c «большой земли»

Фото: Красноярская рециклинговая компания

Велика Сибирь, и много в ней труднодоступных уголков. Территория левобережной технологической зоны, конечно, значительно меньше, но и здесь есть такие места, которые по разным причинам, постоянно или временно, могут оказаться труднодоступными для мусоровозов «Красноярской рециклинговой компании». И не только из-за грунтовых дорог, которые буквально раскисают в сезонную распутицу.

Например, несколько удалённых посёлков находятся в Большемуртинском районе. От «большой земли» их отделяет Енисей, и добраться туда можно лишь по воде. Тем не менее с октября 2019 года централизованный вывоз мусора был организован и там. Хотя природа и погода продолжают преподносить порой неприятные сюрпризы и нарушать режим работы. Ведь для того, чтобы мусоровоз проехал по удалённой территории, его необходимо переправить через Енисей на пароме, а такая возможность бывает не всегда.

В конце декабря паромное сообщение с несколькими посёлками – Предивинск, Козьмо-Демьяновка, Покровка и Троицкое – было прекращено. Единственная «транспортная артерия» стала недоступна для спецтехники левобережного оператора. Но такую ситуацию, само собой, предусмотрели заранее: в посёлках установили мульды для накопления отходов. Жители тоже не остались в стороне – делали ёмкости для хранения мусора.

Как только паромное сообщение возобновилось, спецтехника вышла на сложный маршрут. В числе первых машин, въехавших в Предивинск после восстановления транспортного сообщения, был и спецавтомобиль «Красноярской рециклинговой компании», наряду с «продуктовыми».

«Пока вывозим ТКО только из Предивинска, до остальных населенных пунктов дорог нет из-за распутицы, – пояснили представители регионального оператора. – На период, когда мусоровозы не могли попасть в эти посёлки, мы приостановили начисление платы за услугу по обращению с ТКО. Расчёт возобновится с момента начала уборки».

До полной «зачистки» в Предивинске предстоит ещё большая работа, которую регоператор планирует выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы навести порядок как можно быстрее, на этом маршруте временно увеличили частоту вывозов.