«Я хотел, чтобы ей было так же больно, как и мне»: мужчина жестоко убил свою возлюбленную из-за ревности

Алексей и Ксения Фото: соцсети

Ревность. Лишающая разума, толкающая на ужасающие поступки. Человек, который охвачен этим чувством, творит страшное. Именно она подвигла 26-летнего Алексея М. к жестокой расправе над своей любимой девушкой, которая до последней минуты надеялась, что её мужчина сможет справиться со своими эмоциями и не причинит ей вреда.

Алексей. Фото: Следственный комитет

Жуткое убийство произошло в селе Сторожевом, в Липецкой области. Вечером 26 марта 28-летняя Ксения Д. приехала к своему молодому человеку в их общий дом (девушка временно жила у подруги, пока пара была в ссоре – прим. ред.). Алексей позвонил, попросил дать ему возможность поговорить, высказать все, что творится у него на душе. Ксюша не собиралась давать ему шансов возобновить отношения прямо сейчас. Может быть, позднее, когда он докажет, что исправился. Но её надеждам было не суждено сбыться…

ВДВОЕМ ПРОТИВ ЦЕЛОГО МИРА

Ксения и Алексей встречались уже несколько лет, дело шло к созданию семьи – они строили дом, жили вместе и планировали детей. Но вот беда – их родные были против этого союза. Как рассказывают «Комсомольской правде» близкие друзья Ксении, Алексей практически сразу показал свое истинное лицо.

- Он агрессор. Постоянно тюкал девчонку, за её увлечения, работу, открытость. Она любила восточные танцы, танцевала так, что дух захватывало. Красиво очень. Ему не нравились взгляды других людей, он ревновал её, напивался и бил. А она… Любила она его безумно. Прощала все. «Мы вдвоем против всех, он изменится, вот увидите» - говорила она, - рассказывает родственница Ольга.

Алексей и Ксения

По словам друзей, Ксюша стремилась исправить Алексея – искала ему подработки, пыталась уговорить на лечение от наркотической зависимости. Она верила, что их реально ждет светлое будущее, что она справится. И её любимый Леша поймет, что кроме него, ей не нужен никто.

- Мама не могла на нее повлиять. Пыталась разговаривать, плакала. Но все как в пустоту. «Я его люблю». Сейчас она просто убита горем, винит себя, что не смогла спасти дочь, защитить. Но она и не все знала, Ксюша многое скрывала.

ВРЫВАЛСЯ НА РАБОТУ, ПЫТАЯСЬ УЛИЧИТЬ ЛЮБИМУЮ В ИЗМЕНЕ

- Ксюха была талантливой массажисткой. Вроде даже курсы какие-то прошла. И вот несколько раз этот человек врывался к ней на сеанс, чтобы уличить её в чем-то плохом. А она вроде даже мужчин не брала, только с девушками работала. После этого совсем забросила, решила, что его спокойствие дороже, - вспоминает подруга Оксана.

И подобную агрессию Алексей проявлял регулярно. Ему все время казалось, что его любимую кто-то уведет и украдет, хотя у самого, как говорят его друзья, «рыльце было в пушку»:

Ксения

- Он ужасно был нервный и злой. Но все это оттого, что сам с девушками общался. Интима, насколько знаю, не было. Но разные переписки откровенные, «пар спустить», он любил. Поэтому ему и казалось, что Ксюха где-то загуляет, раз он не удержался, - рассказывает приятель Антон.

ОНА ПОЧТИ СМОГЛА УЙТИ…

В один момент Ксения устала от всего того, что стало происходить в её жизни. Тем более, что в последние месяцы ситуация только ухудшалась. Алексей ушел с работы, новую не искал, постоянно баловался наркотой и алкоголем. Приступы ревности, агрессии не просто не прекращались, а стали ежедневной рутиной. Ксюша стала слышать от друзей и знакомых, что она гаснет, глаза грустные, уставшие. Она отмахивалась, что работы много. Но после последнего избиения твердо решила – все. Вернется только тогда, когда Леша докажет, что он стал другим человеком. Тяжело, но если они хотят семью, это необходимо.

Ксюша ушла из их совместного дома, переехала к подруге. Какое-то время они с Лешей не виделись, но много переписывались. Вечером 26 марта у Ксении зазвонил телефон. Подняла трубку - Алексей просил очень срочно приехать, ему нужно было поговорить. Нет, по телефону никак, это очень важно. Девушка не смогла ему отказать...

«Хотел, чтобы ей было так же больно, как мне»

Как рассказал собственный источник «КП» близкий к следствию, избиение началось практически сразу. Алексей буквально с порога начал предъявлять девушке претензии, что её видели с каким-то другом, что она не ждет, пока он исправится, а просто наслаждается жизнью, пока он страдает. Как пояснил Алексей на допросе, он избивал Ксению больше часа. Ногами, руками, швырял об стены. Хотел, чтобы девушке было так же больно, как ему, когда он это все узнал.

Как драка перешла в убийство – он сам не помнит. «Просто в какой-то момент «забрало» опустилось, под рукой оказался нож», - цитирует источник допрос Алексея.

Когда мужчина понял, что натворил – он сбежал, оставив Ксению в своем доме.

Как рассказывают близкие Ксюши, её тело нашла родственница Алексея с утра. Она пришла проведать племянника, а вместо него увидела убитую девушку.

В Следственном Комитете подтвердили информацию, по данным экспертов, девушка получила удар ножом в шею и множество травм, скончалась на месте от полученных повреждений.

Алексей Фото: соцсети

В отношении Алексея было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Его нашли довольно оперативно. Поначалу он отрицал причастность к преступлению, но вскоре, под тяжестью доказательств, свою вину признал.

Алексея на время следствия поместили в СИЗО. Как рассказали его друзья, носить передачки и как-либо поддерживать его никто не собирается. Все очень любили Ксюшу и не понимают, как он мог совершить с ней такое, в ответ на её любовь и заботу.

Пока достоверно неизвестно, был ли Алексей пьян, либо находился под действиями запрещенных веществ в тот вечер, что будет являться отягчающим обстоятельством. Ранее он судим не был. Если Алексея признаю виновным, то при данных обстоятельствах ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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