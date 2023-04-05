Пять вопросов о ремонте железной дороги до Дивногорска

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Капитальный ремонт путей на участке Енисей – Дивногорск начнется 22 апреля и завершится 12 июня. Железнодорожники будут работать круглосуточно с вечера пятницы до утра понедельника. За каждые выходные планируется обновлять в среднем более 2 км железнодорожного полотна. По сути, за это время будет построен новый путь: поэтапно, участок за участком, демонтируют старые рельсы и шпалы, и полностью «под ключ» уложат новый бесстыковой путь, который называют «бархатным». И мы задали специалистам пять вопросов, чтобы понять, что изменится для пассажиров в ближайшее время и в перспективе.

1.Какие перемены ждут пассажиров во время ремонта?

- В настоящее время на дивногорском направлении в будни курсирует 16 электричек. И для тех, кто ездит на работу и на учебу, ничего не изменится, - говорит генеральный директор АО «Краспригород» Лариса Байкалова. – На период ремонтных работ полностью отменяются рейсы электропоездов на выходные дни (суббота – воскресение) в следующие даты: 22,23, 29,30 апреля; 13,14, 20,21, 27,28 мая; 3,4,10,11 июня. Перед выходными последняя электричка пойдет в пятницу вечером, и в понедельник в 6 часов утра движение возобновится. Исключением станут 6 и 7 мая – выходные, приуроченные ко Дню Победы: отмен не будет.

- По решению Министерства транспорта Красноярского края, в выходные дни во время ремонта по маршруту Красноярск - Дивногорск будут курсировать дополнительные автобусы, а количество рейсов увеличится, – сообщил первый заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов. - Так, по субботам автобусы № 106, 109 и 146 будут совершать в общей сложности по 56 рейсов из Красноярска в Дивногорск и обратно (вместо обычных 47), по воскресеньям – также по 56 рейсов (вместо 42). Также, в мае до Дивногорска планируется запустить водный экокрузер «ЭкоходЪ» на 130 мест. Планируется, что судно будет выполнять 2 круговых рейса ежедневно от речного вокзала. При необходимости количество рейсов и автобусов, и речных судов будем увеличивать.

2. Что будет сделано во время ремонта?

- По сути, мы построим новый путь протяженностью 31 км, отремонтируем 35 водопропускных труб и 19 мостов. На двух из них, самых крупных, через реки Базаиха и Мана, полностью заменим основание. Работа осложняется тем, что рельеф практически на всем пути очень сложный, а участок узкий, зажатый между Енисеем и автомобильной дорогой, - говорит начальник Красноярской региональной службы развития пассажирских сообщений Эдуард Быков. – Работать будем круглосуточно с применением современной техники и технологий. И хотим закончить к 12 июня, началу летнего сезона, чтобы туристы смогли комфортно добраться в природный парк «Красноярские Столбы», в «Роев ручей», в Дивногорск, в Овсянку.

3. Что изменится для пассажиров после окончания ремонта?

- Конечная цель ремонта железнодорожных путей – повышение безопасности и комфорта пассажиров за счет сокращения времени в поездке. Если сейчас средняя скорость электропоездов на участке Енисей-Дивногорск составляет 60-70 км/ч, то после капитального ремонта на прямых участках пути она повысится до 110 км/ч. То есть, пассажиры будут добираться быстрее, - говорит Эдуард Быков.

4.Увеличится ли стоимость проезда после ремонта?

- Если кто-то думает, что после ремонта вырастет стоимость, то это не так. Тарифы устанавливает правительство Красноярского края, только оно и может их менять, - поясняет Эдуард Быков.

5.Где пассажиры смогут узнать расписание электричек, автобусов и речных судов на маршруте Красноярск-Дивногорск?

Расписание электричек можно узнавать на сайте Краспригорода

Расписание речных судов можно найти на сайте "ПассажирРечТранс"

Об актуальном расписании автобусов проинформирует министерство транспорта Красноярского края ближе к 20 числам апреля.

Наша справка

Однопутная железнодорожная ветка Красноярск-Дивногорск была проложена в 1961 для строительства Красноярской ГЭС. В январе 1970 года по ней начали курсировать электропоезда.

Ветка пролегает по правому берегу реки Енисей, имеет протяженность 31 километр (от ст.Красноярск – 35 км).

Используется только для перевозки пассажиров, и их с каждым годом становится все больше! Так, в 2022 году этим маршрутом воспользовались более полумиллиона человек. В сравнении с 2020 годом количество пассажиров увеличилось почти в два раза.