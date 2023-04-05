Энергетики напоминают о правилах пожарной безопасности

Фото: ПАО «Россети»

Сухая прошлогодняя трава вспыхивает как порох от любой искры, к тому же очень часто ее поджигают специально. Причем не только из шалости, но и специально для расчистки полей перед вспашкой.

В рамках подготовки к пожароопасному периоду филиал ПАО «Россети» - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) выполнил комплекс мероприятий по расчистке просек от деревьев, кустарников и сухой травы. Вокруг подстанций и ключевых ЛЭП созданы и обновлены минерализованные полосы. Но несмотря на все приготовления сельскохозяйственный пал, непотушенный костер или брошенная сигарета вблизи энергообъектов могут стать причиной пожара и даже нарушения электроснабжения потребителей.

Чтобы уберечь от опасности себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной и электробезопасности.

Энергетики отмечают, что 1 марта текущего года вступили в силу изменения Правил противопожарного режима. К примеру, ужесточены нормы по сжиганию сухой травы, веток, листвы на индивидуальных земельных участках – сжигать горючую растительность можно на расстоянии не менее 15 метров от построек. Сократить это расстояние в 2 раза разрешается только в случае применения для сжигания специальной емкости. Зоны барбекю и мангалы должны быть расположены на расстоянии более 5 метров от дома. Кроме того, до 1,4 метра увеличена ширина минерализованных полос, отделяющих строения от леса или торфяника.

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, пожаров и аварий организации и граждане должны соблюдать Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". Охранная зона – это минимально допустимое расстояние от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхностей. Для воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ ее размер составляет 25 метров по обе стороны от крайних проводов ЛЭП. Для магистральных ЛЭП напряжением 500 кВ – 30 метров от проводов.

Энергетики Красноярского ПМЭС напоминают, что в охранной зоне ЛЭП недопустимо:

- проводить сельскохозяйственные палы и поджигать прошлогоднюю траву,

- разводить костры,

- бросать горящие спички и окурки,

- складировать стога сена, мусор, горюче-смазочные и пиломатериалы,

- высаживать или рубить деревья.

Без письменного разрешения сетевой организации запрещено производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос зданий и сооружений рядом с ЛЭП. Подобные действия могут привести к нарушению электроснабжения потребителей и создают угрозу жизни людей.

Будьте осторожны в случае приближения к энергообъектам: высоковольтным линиям и подстанциям!

Специалисты уверены, что культуру электробезопасности нужно прививать с детства. Важно, чтобы дети и подростки знали о простых правилах:

- нельзя тянуть вилку из розетки за провод,

- нельзя использовать электроприборы рядом с водой и прикасаться к ним мокрыми руками,

- нельзя играть вблизи подстанций и ЛЭП, запускать воздушных змеев и другие летающие игрушки,

- нельзя проникать за ограждения трансформаторных подстанций,

- нельзя залезать на опоры ЛЭП,

- нельзя подходить к лежащему на земле электропроводу ближе, чем на 10 метров, тем более трогать руками любые провода.

- нельзя повреждать электросети.

Охранная зона ЛЭП – не место для игр и отдыха!