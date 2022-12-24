Елизавета Туктамышева решила не рисковать на чемпионате России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

После короткой программы 26-летняя спортсменка занимает второе место, уступая лидеру меньше трех баллов.

Для нее это 15-ый чемпионат в карьере, но в призеры удается попадать не всегда. По традиции, первая тройка после каждого вида соревнований выходит на пресс-конференцию к журналистам, и Лиза написала после нее в своем телеграм-канале: «Так давно не была на пресс-конференции, хотелось даже побольше поболтать. Ощущения классные».

И тогда же она заявила, что не будет рисковать в произвольной.

Она исключила из своей программы четверные прыжки. Заявила только 8 тройных прыжков, в том числе три каскада.

Катать произвольную программу Елизавета Туктамышева будет под музыку Игоря Крутого, «Одиночество».

Болеем за Лизу сегодня, 24 декабря. Она выйдет на лед ориентировочно в 21.37, предпоследней. Следом за ней завершит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске Софья Акатьева.

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