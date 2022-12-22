Успех с шестой партнершей, неожиданные падения и ожидаемый успех: итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Основные фавориты среди танцевальных дуэтов на чемпионат России не приехали, потому шанс занять первые строчки был у многих. Открытием стала пара Елизавета Шанаева и Павел Дрозд – они катаются вместе первый сезон.

Пара Елизавета Шанаева и Павел Дрозд Фото: Мария ЛЕНЦ

Причем, для Павла это шестая по счету партнерша! Результатом первого дня, они, конечно, довольны. От лидеров, Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, они отстали на 4 балла, а третью пару, Елизавету Пасечник и Максима Некрасова, опередили всего на 0.12 балла!

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: Мария ЛЕНЦ

В соревнованиях мужчин болельщики особенно ждали Марка Кондратюка и Дмитрия Алиева. Марк – 12 место, Дмитрий – 9. А вот Матвей Ветлугин, ставший четвертым, сказал, что так высоко и не загадывал. И своими планами и делиться не стал. Хотя и так понятно: на медаль претендует каждый.

Марк Кондратюк Фото: Мария ЛЕНЦ

Дмитрий Алиев Фото: Мария ЛЕНЦ

А безусловный лидер после короткой программы Петр Гуменник опередил Евгения Семененко, ставшего вторым, более чем на пять баллов! Это заявка на победу.

Петр Гуменник Фото: Мария ЛЕНЦ

А далее, вплоть до 8 места, разница результатов между спортсменами около одного балла – произвольная программа может изменить многое.

Лучшими среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Что особенно приятно красноярцам отзывы этой пары о нашем городе.

Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы здесь четвертый раз, приезжали на соревнования и на предолимпийские сборы, - напомнил Александр Галлямов. – Уже погулял по городу, посмотрел, что есть своя «Эйфелева башня».

Занявшие второе место по итогам короткой программы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отстали на один балл. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов – ученики Этери Тутберидзе отстали от лидеров на несколько баллов.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один приятный момент: в открытии чемпионата приняли участие более 70 красноярских фигуристов, возможно, скоро и на чемпионатах России будут наши спортсмены. Конечно, школа фигурного катания формируется годы и даже десятилетия, но мечтать никто не мешает!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Открытие чемпионата России по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 22 по 25 декабря. И билеты еще есть!

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