«Меня облили грязью»: поругавшийся с красноярцами в резиденции Деда Мороза мужчина рассказал обстоятельства конфликта

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Красноярец, поругавшийся с земляками в резиденции Деда Мороза, рассказал свою версию событий. Видео с конфликтом из резиденции на острове Татышев накануне выложили в сеть очевидцы – на кадрах видно, как бородатый мужчина кричит на жителей, пытавшихся прорваться к Деду Морозу уже после закрытия резиденции.

Мужчина – его, кстати, зовут Николай, – рассказал, что его ошибочно приняли за Деда Мороза. Он даже не работал в резиденции, а приехал вечером забрать одного из артистов на машине. По словам красноярца, озверевшие жители устроили настоящий балаган.

– Люди в очень большом количестве забаррикадировали дом Деда Мороза. С пяти часов вечера им говорили, что надо стоять в очереди, потому что резиденция работает до шести. Щас кто-то из вас скажет – ну пусть бы он посидел до семи, до восьми, мог до одиннадцати посидеть наверное. Наверное мог, но было согласовано время, – рассказал Николай.

Однако, несмотря на увещевания сотрудников, красноярцы, около ста человек, пытались вломиться в резиденцию, и никто из работников резиденции толпу остановить не мог. Поэтому крупногабаритный Николай вышел на улицу и встал на защиту Деда Мороза – по его словам, его около получаса поливали грязью, после чего мужчина не выдержал. Его бурная реакция и попала на видео, заботливо обрезанное очевидцами в нужных местах.

– Я не чувствую за собой никакой вины, мне наговорили очень много-много нехороших слов, и да, в определенный момент я не выдержал и просто закричал. Просто женщина, которая это снимала, она почему-то не выложила все видео целиком. Она не выложила потом, где Дед Мороз все-таки вышел и сфотографировался со всеми. Но люди кричали «да мы не хотим здесь с ним фотографироваться, нам в доме надо!», – добавил Николай.

В конце красноярец отметил, что организаторам, возможно, стоит переформатировать мероприятие. А заодно пожелал землякам добра, счастья, любви и тепла.