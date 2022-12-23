Более 176 миллионов рублей вложили в проекты инноваторов Красноярского края инвесторы и федеральные институты развития

В 2022 году предприниматели Красноярского края получили на свои инновационные проекты более 176 млн рублей от федеральных институтов развития и инвесторов при поддержке Красноярского регионального бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

Благодаря различным грантовым конкурсам было поддержано 30 проектов. Среди разработок –система компьютерного зрения для оценки технического состояния дорожных покрытий от ООО «ТДА», интеллектуальная система анализа и управления программой лояльности для цифрового маркетолога «Максбонус», создание комплекса технических решений для повышения эксплуатационных характеристик низковольтных комплектных устройств, артикуляционный тренажёр для восстановления речи у постинсультных больных, портативный набор реагентов для анализа клещей, рекрутинговая платформа с функцией оценки соискателей на базе искусственного интеллекта «How To Work» и другие.

Платформа «How To Work»

КРИТБИ является представителем Фонда содействия инновациям и региональным оператором Фонда «Сколково» в нашем регионе. Сотрудники бизнес-инкубатора консультируют заявителей об условиях грантовой поддержки, помогают подготовить материалы конкурсных заявок, организуют для бизнеса встречи с потенциальными партнёрами.

«За последние пять лет инноваторы Красноярского края благодаря нашей работе получили более 1,3 млрд рублей инвестиций из различных бюджетных и внебюджетных источников на развитие своих проектов. Это позволило многим из них вывести продукцию на рынок, занять свою нишу в сфере импортозамещения, внедрить на предприятиях технологии, увеличивающие производительность труда», – отметил исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

Кроме работы с предпринимателями по грантовой поддержке, среди услуг бизнес-инкубатора – 3D-сканирование, проектирование 3D-моделей, фрезерная ЧПУ-обработка, лазерная гравировка, литьё металлов и полимеров и т.д.

«Самый крупный заказ в этом году, над которым наши инженеры трудились более 5 месяцев, – универсальный подогреватель воздуха для аэродромов. Для него было спроектировано 132 чертежа и разработан полный комплект конструкторской документации», – рассказал руководитель отдела инжиниринга и прототипирования Константин Ремянников.

Также в этом году Центр сертификации, стандартизации и испытаний (ЦССИ),ещё одно подразделение бизнес-инкубатора, получил разрешение на выдачу сертификатов в системе добровольной сертификации РССП-Стандарт, а также увеличил область аккредитации испытательной лаборатории на 478 показателей. Всего в 2022 году здесь было проведено 1060 измерений различной продукции малых и средних компаний, выдано 84 протокола, которые необходимы бизнесу для работы.

Портативный набор реагентов для анализа клещей

О том, какую поддержку можно получить в бизнес-инкубаторе, предприниматели края могут узнать по телефону 8(391)201-77-77.

Для справки

Ежегодно КРИТБИ принимает порядка 10 новых резидентов. Каждую компанию ждёт трёхлетняя программа инкубирования. Основные направления поддержки, которую здесь можно получить, – бухгалтерское и юридическое сопровождение, разработка бизнес-проекта, инжиниринговая поддержка, сертификация и стандартизация высокотехнологичной продукции.

По данным на конец 2022 года резидентами КРИТБИ являются 28 компаний. Среди «новичков» – 6 предприятий, ещё 9 уже получили положительную оценку экспертов и в ближайшее время войдут в число резидентов.

Получить информацию о том, как стать резидентом бизнес-инкубатора, можно на сайте kritbi.ru.