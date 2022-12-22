Чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске: танцы на льду, результаты ритм-танец
Фото: Мария ЛЕНЦ
22 декабря в «Платинум Арене» танцевальные пары представили ритм танец. Публикуем результаты ритм-танца в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске.
Результаты ритм-танца у танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске. Пока расстановка сил следующая:
- Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН;
- Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД;
- Елизавета ПАСЕЧНИК / Максим НЕКРАСОВ;
- Софья ТЮТЮНИНА / Андрей БАГИН;
- Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО;
- Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ;
- Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО;
- Александра КРАВЧЕНКО / Александр ШУСТИЦКИЙ;
- Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ;
- Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ;
- Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН;
- Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН;
- Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ;
- Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ.
С оценками танцевальных пар можно ознакомиться по ссылке.
После выступлений танцевальных пар на лед выйдут мужчины. Они представят на суд жюри танцевальную программу.