Чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске: танцы на льду, результаты ритм-танец Фото: Мария ЛЕНЦ

22 декабря в «Платинум Арене» танцевальные пары представили ритм танец. Публикуем результаты ритм-танца в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске.

Результаты ритм-танца у танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию 2023 в Красноярске. Пока расстановка сил следующая:

- Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Егор БАЗИН;

- Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД;

- Елизавета ПАСЕЧНИК / Максим НЕКРАСОВ;

- Софья ТЮТЮНИНА / Андрей БАГИН;

- Ирина ХАВРОНИНА / Дарио ЧИРИЗАНО;

- Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ;

- Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО;

- Александра КРАВЧЕНКО / Александр ШУСТИЦКИЙ;

- Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ;

- Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ;

- Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН;

- Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН;

- Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ;

- Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ.

С оценками танцевальных пар можно ознакомиться по ссылке.

После выступлений танцевальных пар на лед выйдут мужчины. Они представят на суд жюри танцевальную программу.