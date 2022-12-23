В Красноярске на выходных похолодает до -20 градусов
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске обещают похолодание на грядущих выходных. Прогноз составили синоптики GISMETEO.
В субботу днем ожидается переменная облачность, но без осадков, температура в пределах -14 градусов. Ветер стихнет практически до штиля. Ночью похолодает до -20 градусов.
В воскресенье днем будет облачно и пасмурно. Зато значительно потеплеет, синоптики обещают не ниже -10 градусов. Ветер незначительно усилится, максимальные порывы – до 6 метров в секунду.
Ночью похолодает до -14 градусов. Возможен небольшой снегопад и усиление ветра.