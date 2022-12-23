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Общество22 декабря 2022 23:03

В Красноярске на выходных похолодает до -20 градусов

Публикуем, какой будет погода в Красноярске на выходных 24-25 декабря 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на выходных похолодает до -20 градусов

В Красноярске на выходных похолодает до -20 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске обещают похолодание на грядущих выходных. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

В субботу днем ожидается переменная облачность, но без осадков, температура в пределах -14 градусов. Ветер стихнет практически до штиля. Ночью похолодает до -20 градусов.

В воскресенье днем будет облачно и пасмурно. Зато значительно потеплеет, синоптики обещают не ниже -10 градусов. Ветер незначительно усилится, максимальные порывы – до 6 метров в секунду.

Ночью похолодает до -14 градусов. Возможен небольшой снегопад и усиление ветра.

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