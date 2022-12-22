Любовь к своему делу и ответственность: история гидроэнергетика с 40-летним стажем

Александр Хихол получает награду. Фото предоставлено компанией

Когда-то выбор профессии был делом сложным и ответственным – раз и навсегда. Так случилось и с нашим героем. Знакомьтесь – Александр Михайлович Хихол. В этом году исполняется 40 лет как он пришел работать на Красноярскую ГЭС. На его глазах станция росла, развивалась, видела рубежи социальных и экономических эпох, оставаясь одним из самых стабильных и надежных предприятий страны. В этом есть прямая заслуга людей, посвятивших себя профессии гидроэнергетика.

С коллегами в машинном зале ГЭС. Фото из личного архива героя публикации

– Александр Михайлович, как начинался ваш трудовой путь?

– На Красноярскую ГЭС я пришел в далеком 1982-м году, сразу после окончания Красноярского политехнического института. Сначала был дежурным электромонтером на ОРУ-220 (работал на открытом распределительном устройстве напряжением 220 кВ). Через пару лет стал мастером генераторного участка, потом старшим мастером. Любовь к своему делу, ответственность, желание расти и развиваться – все это стало залогом карьерного роста. И вот уже 10 лет руковожу самым большим на станции электротехническим цехом, где работает более 80 специалистов.

– В чем заключается работа вашего цеха? 80 человек в подчинении – это немало!

– Вся наша работа связана с обслуживанием и ремонтом силового электрооборудования гидростанции. Мы организуем весь процесс: начиная с гидрогенераторов и трансформаторов, открытых распределительных устройств 500, 220 кВ до обслуживания систем освещения и отопления на станции. Все это входит в зону обслуживания электротехнического цеха. Основных направлений два – ремонтные участки и лаборатория технической диагностики.

В рабочем кабинете, 2003 год. Фото из личного архива героя публикации

– У вас большой опыт работы. Бывали в вашей практике сложные ситуации, как с ними справлялись?

– За время работы были разные ситуации, некоторые хорошо помнятся, даже спустя десятки лет. Например, в начале 80-х на станции произошла ситуация, когда из строя вышли все верхние стержни обмотки одного из гидрогенераторов, ремонт длился 4 месяца. Несколько бригад с разных предприятий работали круглосуточно, нам помогали специалисты тогда еще ленинградского предприятия «Спецгидроэнергомонтаж» и сотрудники Саяно-Шушенской ГЭС. Я тогда еще был подмастерьем и очень хорошо запомнил этот случай, так как мы вручную все вместе меняли половину обмотки. Это громадный объем работ, с которым удалось справиться единой командой.

К слову, впоследствии Александр Михайлович стал соавтором целого ряда рационализаторских решений, которые потом применялись на производстве, на его глазах с его непосредственным участием начинались первые реконструкции и масштабные модернизации и продолжаются до сих пор. Для многих молодых и успешных энергетиков Александр Хихол стал главным наставником и щедро передает накопленные опыт и мудрость. Александр Михайлович ответственно относится даже к своим увлечениям. Шесть лет назад он начал заниматься стрельбой из блочного лука и уже стал мастером спорта. А начиналось все случайно – однажды просто решил пострелять забавы ради в парке аттракционов. Со временем увлечение переросло в серьезный спорт, соревнования разного уровня и постоянные тренировки.

Увлечение - стрельба из блочного лука. Фото из личного архива героя публикации

– Александр Михайлович, что для вас энергетика? И что хотите пожелать коллегам в свой профессиональный праздник?

– Энергетика – это судьба! Ведь без нее никуда: какие бы события не происходили в стране и в мире эта сфера будет востребована везде, где людям необходимо электричество. Я всегда гордился, тем, что работаю на этом предприятии и всегда придерживался главного принципа – быть честным с самим собой и другими. А коллегам хочу пожелать быть преданными выбранному делу, не останавливаться на достигнутом – расти профессионально. И конечно же, здоровья, благополучия всем нам и нашим семьям!

Александр Хихол. Фото предоставлено компанией

Сегодня, в День энергетика, Александр Михайлович получил заслуженную трудовую награду – серебряный знак «За преданность предприятию». Мы присоединяемся к поздравлениям!