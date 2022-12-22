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22 декабря 2022 6:13

«Папа, возвращайся!»: самые трогательные желания детей, которые они доверили шарикам на новогодней елке

О чем мечтают маленькие красноярцы, рассказали мастера знаменитой фабрики игрушек «Бирюсинка»
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Такой шарик заказал младшеклассник одной из школ Красноярска.

Такой шарик заказал младшеклассник одной из школ Красноярска.

Фото: Ася ЖУКОВА

Есть такое место, где Новый год - круглый год, а все обитатели – будто эльфы по совместительству. Это знаменитая фабрика «Бирюсинка», чьи елочные игрушки украшают даже главную елку страны, в Кремле. Все потому что делают их 100%-но вручную – ни тебе штампов, ни трафаретов. Только мастерство, только хардкор! Недавно на фабрике счастья (именно так ее прозвали в соцсетях) в центре Красноярска побывала «Комсомолка». Чтобы узнать, какие игрушки нынче в моде? И главное, о чем сейчас мечтают дети, что просят написать на именных елочных шариках?

Предыстория – еще не волшебная

Мало, кто знает, но «Бирюсинка» - единственная за Уралом фабрика елочных игрушек. Самое поразительное: она появилась в 1942-м, во время сложного этапа Великой Отечественной войны. На фронте продолжались бои. А в тылу решением исполкома из маленькой артели в Сталинском районе был образован цех по выпуску… детской игрушки.

Зачем? Дать людям работу. На фабрику брали всех, даже без профессии. В том числе женщин и подростков. Именно им приходилось кормить семьи, когда мужчины ушли на фронт. Но был еще один момент, не менее важный. Когда люди брали в руки мишек с глазами-пуговицами или совочки для песочницы, в них словно бы крепла вера. В то, что война закончится, на истерзанную землю вернется мир. И у их малышей будет детство, настоящее – как та же кукла или машинка. Так что иногда игрушки – это не просто игрушки.

Успеть за семь секунд

А теперь – добро пожаловать на фабрику счастья! Первым делом в горячий цех. Здесь работают стеклодувы, все женщины. Перед каждой из них – прямо у лица – стоит горелка, откуда вырывается пламя в 900-1000 градусов. Мастерица берет стеклянную трубку, вращает над огнем. Материал разогревается, делается пластичным. И тогда самое время в него дуть. В итоге получается игрушка свободной выдувки (шар, например).

Мастерицы горячего цеха за работой.

Мастерицы горячего цеха за работой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С формовыми игрушками (зайцами, ежиками, космонавтами) все не так просто. После нагревания трубки нужно поместить ее в специальную форму и, конечно же, дуть. Так неприметная трубка превратится в игрушку. Есть один нюанс: стекло остывает молниеносно. И у мастерицы на все про все секунд семь, только успевай! За восьмичасовую смену сотрудница выдает по 200-250 фигурок (в зависимости от сложности).

Чтобы материал стал пластичным, температура пламени должна достигать 900-1000 градусов.

Чтобы материал стал пластичным, температура пламени должна достигать 900-1000 градусов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока они абсолютно прозрачные, поэтому из горячего поступают в цех металлизации. Там игрушкам придают зеркальный блеск. С помощью особой установки покрывают тончайшим слоем алюминия.

А вот цех, где красят игрушки.

А вот цех, где красят игрушки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Дальше – покраска. Все фигурки вручную окунают в баки с лаком. Основа готова! Идем в святая святых – цех росписи.

Секретный ингредиент - доброта

Тут реальное волшебство: каждая игрушка обретает свою собственную физиономию. И все благодаря художницам. К слову, многие из них убеждены, краски, кисточки, блестки – это далеко не все. Чтобы создать рукотворную игрушку, нужен особый настрой, только тогда она будет приносить радость.

- Многие из нас работают здесь всю жизнь, - рассказывает художница Наталья Невестенко. – Я самоучка, пришла сюда в 17 лет. Сначала работала резчиком стекла. Потом смотрела, пробовала и научилась. Роспись тогда была несложная, писали все одной кистью. Делали по 200-300 игрушек в день, до 500. Очень много отправляли по России, контейнеры-15-тонники уезжали, такие огромные. Теперь игрушки причудливые, расписываем по 15-20 в день. Да, и зимой, и летом. Как живется, когда каждый день Новый год? Конечно, нет такого острого ощущения праздника. Но все равно мы его любим и ждем. Наряжаем елку для ребенка – с нашими авторскими шарами.

Шары в подарок - от губернатора Красноярского края. Это тоже один из заказов.

Шары в подарок - от губернатора Красноярского края. Это тоже один из заказов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед Новым годом очень много корпоративных заказов.

Перед Новым годом очень много корпоративных заказов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кролики нарасхват

А какие елочные игрушки популярны в этом сезоне?

- Еще с осени из наших магазинов начали буквально выносить кроликов, - смеются мастерицы «Бирюсинки». – Еще бы, боятся остаться без символа наступающего года.

А вот и символ наступающего года - черный кролик.

А вот и символ наступающего года - черный кролик.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, каких кроликов только нет! Белые – как в сказке про Алису, и черные – они особенно нарядные. Есть даже вылезающие из цилиндра фокусника.

Кролики и зайцы любых мастей сейчас нарасхват.

Кролики и зайцы любых мастей сейчас нарасхват.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Коты пока имеются, - говорят продавцы магазина при фабрике. -Вроде тоже хозяева года, но их разбирают похуже.

Посмотрите, какие красавцы!

Посмотрите, какие красавцы!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Выбор солидный: котенок Гав, обжора с красным бантом на шее, рыболов… А вот шары, на которые решили приладить пушистые ушки и шерстку. Рука сама тянется погладить.

Еще один хозяин 2023 года - кот.

Еще один хозяин 2023 года - кот.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна любимица детей и взрослых, как ни странно, Баба-Яга. Фигурок сказочных персонажей фабрика выпускает десятки, но эта переплюнула всех – и Карлсона, и волка из «Ну, погоди»!

А почему? Даже крючконосая колдунья с сомнительной репутацией у художниц «Бирюсинки» выходит доброй.

Здесь даже Баба-Яга - добрая!

Здесь даже Баба-Яга - добрая!

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все мы немного Бабки-Ёжки, - улыбается одна из них, Светлана Свежинцева. – Вон у меня их сколько, целая серия, есть и с моим лицом, коллеги в подарок сделали. А моего мужа изобразили гномом.

Целая коллекция Бабок-Ёжек.

Целая коллекция Бабок-Ёжек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зачем ее злой-то делать? – вторит мастерица Татьяна Филиппова. – У Бабы-Яги много достоинств. Да и сегодня злых игрушек в магазинах хватает.

Зачем делать Бабу-Ягу злой? Таких игрушек хватает и без нее.

Зачем делать Бабу-Ягу злой? Таких игрушек хватает и без нее.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также охотно берут новую серию – экзотическую. Это формовая игрушка - яблоко, груша, инжир, арбуз, ананас, помидор, гранат, авокадо. Яркие, красивые, глаз не оторвать!

На ура идет новая, экзотическая, серия.

На ура идет новая, экзотическая, серия.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зимой очень хочется цвета, чего-то напоминающего о лете, - признаются покупатели. – И вот он выход – украсить елку всевозможными фруктами из стекла.

Отличное украшение для новогодней елки.

Отличное украшение для новогодней елки.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот тоже новинки от "Бирюсинки".

Вот тоже новинки от "Бирюсинки".

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что любопытно, по-прежнему спрашивают шарики в масках, их фабрика начала выпускать в ковидном 2020-м. Тогда был настоящий ажиотаж - игрушки разбирали по спискам! Пандемия стихла, а спрос остался. Говорят, шары в масках покупают вместе с фигурками доктора Айболита. В подарок и на память – для коллекции.

Шарики в масках до сих пор спрашивают и покупают.

Шарики в масках до сих пор спрашивают и покупают.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тани и Гали, ау!

На фабрике постоянно проходят экскурсии. Приезжают школьники, пенсионеры, студенты.

Чаще всего дети мечтают об именных игрушках.

Чаще всего дети мечтают об именных игрушках.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Здесь они могут сделать заказ – шары с индивидуальной надписью, - поделилась с нами мастерица Маргарита Сергиенкова. – На днях меня поразило, один мальчик попросил написать: «Папа, возвращайся!», он сейчас на СВО.

Надпись "Россия" на новогоднем шарике решил сделать ученик второго класса.

Надпись "Россия" на новогоднем шарике решил сделать ученик второго класса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А другой решил вывести на шаре слово «Россия», причем ребенок только во втором классе. Вообще дети у нас бывают разные – не только из школ, но из детских домов. Недавно девочка захотела нанести на шар слова «Любимой мамочке». Так подумаешь: та сдала ее в интернат, а ребенок на какие-то последние деньги все равно делает ей подарок, новогодний шарик… Ну а чаще всего дети хотят получить игрушки со своими именами. Правда, они тоже своеобразные. Если девочки, то сплошные Миланы и Евы, если мальчики – поголовно Елисеи. Платоны, Тихоны и Лукьяны, Ярославы и Святославы… Были даже Реми, Сабрина и Николя. А где же Тани, Гали и Зины, ау? Таких больше нет.

По наблюдениям мастеров, самое популярное имя среди девочек - Милана, среди мальчиков - Елисей.

По наблюдениям мастеров, самое популярное имя среди девочек - Милана, среди мальчиков - Елисей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ