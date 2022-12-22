«Папа, возвращайся!»: самые трогательные желания детей, которые они доверили шарикам на новогодней елке

Такой шарик заказал младшеклассник одной из школ Красноярска. Фото: Ася ЖУКОВА

Есть такое место, где Новый год - круглый год, а все обитатели – будто эльфы по совместительству. Это знаменитая фабрика «Бирюсинка», чьи елочные игрушки украшают даже главную елку страны, в Кремле. Все потому что делают их 100%-но вручную – ни тебе штампов, ни трафаретов. Только мастерство, только хардкор! Недавно на фабрике счастья (именно так ее прозвали в соцсетях) в центре Красноярска побывала «Комсомолка». Чтобы узнать, какие игрушки нынче в моде? И главное, о чем сейчас мечтают дети, что просят написать на именных елочных шариках?

Предыстория – еще не волшебная

Мало, кто знает, но «Бирюсинка» - единственная за Уралом фабрика елочных игрушек. Самое поразительное: она появилась в 1942-м, во время сложного этапа Великой Отечественной войны. На фронте продолжались бои. А в тылу решением исполкома из маленькой артели в Сталинском районе был образован цех по выпуску… детской игрушки.

Зачем? Дать людям работу. На фабрику брали всех, даже без профессии. В том числе женщин и подростков. Именно им приходилось кормить семьи, когда мужчины ушли на фронт. Но был еще один момент, не менее важный. Когда люди брали в руки мишек с глазами-пуговицами или совочки для песочницы, в них словно бы крепла вера. В то, что война закончится, на истерзанную землю вернется мир. И у их малышей будет детство, настоящее – как та же кукла или машинка. Так что иногда игрушки – это не просто игрушки.

Успеть за семь секунд

А теперь – добро пожаловать на фабрику счастья! Первым делом в горячий цех. Здесь работают стеклодувы, все женщины. Перед каждой из них – прямо у лица – стоит горелка, откуда вырывается пламя в 900-1000 градусов. Мастерица берет стеклянную трубку, вращает над огнем. Материал разогревается, делается пластичным. И тогда самое время в него дуть. В итоге получается игрушка свободной выдувки (шар, например).

Мастерицы горячего цеха за работой. Фото: Мария ЛЕНЦ

С формовыми игрушками (зайцами, ежиками, космонавтами) все не так просто. После нагревания трубки нужно поместить ее в специальную форму и, конечно же, дуть. Так неприметная трубка превратится в игрушку. Есть один нюанс: стекло остывает молниеносно. И у мастерицы на все про все секунд семь, только успевай! За восьмичасовую смену сотрудница выдает по 200-250 фигурок (в зависимости от сложности).

Чтобы материал стал пластичным, температура пламени должна достигать 900-1000 градусов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока они абсолютно прозрачные, поэтому из горячего поступают в цех металлизации. Там игрушкам придают зеркальный блеск. С помощью особой установки покрывают тончайшим слоем алюминия.

А вот цех, где красят игрушки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дальше – покраска. Все фигурки вручную окунают в баки с лаком. Основа готова! Идем в святая святых – цех росписи.

Секретный ингредиент - доброта

Тут реальное волшебство: каждая игрушка обретает свою собственную физиономию. И все благодаря художницам. К слову, многие из них убеждены, краски, кисточки, блестки – это далеко не все. Чтобы создать рукотворную игрушку, нужен особый настрой, только тогда она будет приносить радость.

- Многие из нас работают здесь всю жизнь, - рассказывает художница Наталья Невестенко. – Я самоучка, пришла сюда в 17 лет. Сначала работала резчиком стекла. Потом смотрела, пробовала и научилась. Роспись тогда была несложная, писали все одной кистью. Делали по 200-300 игрушек в день, до 500. Очень много отправляли по России, контейнеры-15-тонники уезжали, такие огромные. Теперь игрушки причудливые, расписываем по 15-20 в день. Да, и зимой, и летом. Как живется, когда каждый день Новый год? Конечно, нет такого острого ощущения праздника. Но все равно мы его любим и ждем. Наряжаем елку для ребенка – с нашими авторскими шарами.

Шары в подарок - от губернатора Красноярского края. Это тоже один из заказов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед Новым годом очень много корпоративных заказов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кролики нарасхват

А какие елочные игрушки популярны в этом сезоне?

- Еще с осени из наших магазинов начали буквально выносить кроликов, - смеются мастерицы «Бирюсинки». – Еще бы, боятся остаться без символа наступающего года.

А вот и символ наступающего года - черный кролик. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, каких кроликов только нет! Белые – как в сказке про Алису, и черные – они особенно нарядные. Есть даже вылезающие из цилиндра фокусника.

Кролики и зайцы любых мастей сейчас нарасхват. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Коты пока имеются, - говорят продавцы магазина при фабрике. -Вроде тоже хозяева года, но их разбирают похуже.

Посмотрите, какие красавцы! Фото: Мария ЛЕНЦ

Выбор солидный: котенок Гав, обжора с красным бантом на шее, рыболов… А вот шары, на которые решили приладить пушистые ушки и шерстку. Рука сама тянется погладить.

Еще один хозяин 2023 года - кот. Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одна любимица детей и взрослых, как ни странно, Баба-Яга. Фигурок сказочных персонажей фабрика выпускает десятки, но эта переплюнула всех – и Карлсона, и волка из «Ну, погоди»!

А почему? Даже крючконосая колдунья с сомнительной репутацией у художниц «Бирюсинки» выходит доброй.

Здесь даже Баба-Яга - добрая! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Все мы немного Бабки-Ёжки, - улыбается одна из них, Светлана Свежинцева. – Вон у меня их сколько, целая серия, есть и с моим лицом, коллеги в подарок сделали. А моего мужа изобразили гномом.

Целая коллекция Бабок-Ёжек. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зачем ее злой-то делать? – вторит мастерица Татьяна Филиппова. – У Бабы-Яги много достоинств. Да и сегодня злых игрушек в магазинах хватает.

Зачем делать Бабу-Ягу злой? Таких игрушек хватает и без нее. Фото: Мария ЛЕНЦ

Также охотно берут новую серию – экзотическую. Это формовая игрушка - яблоко, груша, инжир, арбуз, ананас, помидор, гранат, авокадо. Яркие, красивые, глаз не оторвать!

На ура идет новая, экзотическая, серия. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Зимой очень хочется цвета, чего-то напоминающего о лете, - признаются покупатели. – И вот он выход – украсить елку всевозможными фруктами из стекла.

Отличное украшение для новогодней елки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот тоже новинки от "Бирюсинки". Фото: Мария ЛЕНЦ

Что любопытно, по-прежнему спрашивают шарики в масках, их фабрика начала выпускать в ковидном 2020-м. Тогда был настоящий ажиотаж - игрушки разбирали по спискам! Пандемия стихла, а спрос остался. Говорят, шары в масках покупают вместе с фигурками доктора Айболита. В подарок и на память – для коллекции.

Шарики в масках до сих пор спрашивают и покупают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тани и Гали, ау!

На фабрике постоянно проходят экскурсии. Приезжают школьники, пенсионеры, студенты.

Чаще всего дети мечтают об именных игрушках. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Здесь они могут сделать заказ – шары с индивидуальной надписью, - поделилась с нами мастерица Маргарита Сергиенкова. – На днях меня поразило, один мальчик попросил написать: «Папа, возвращайся!», он сейчас на СВО.

Надпись "Россия" на новогоднем шарике решил сделать ученик второго класса. Фото: Мария ЛЕНЦ

А другой решил вывести на шаре слово «Россия», причем ребенок только во втором классе. Вообще дети у нас бывают разные – не только из школ, но из детских домов. Недавно девочка захотела нанести на шар слова «Любимой мамочке». Так подумаешь: та сдала ее в интернат, а ребенок на какие-то последние деньги все равно делает ей подарок, новогодний шарик… Ну а чаще всего дети хотят получить игрушки со своими именами. Правда, они тоже своеобразные. Если девочки, то сплошные Миланы и Евы, если мальчики – поголовно Елисеи. Платоны, Тихоны и Лукьяны, Ярославы и Святославы… Были даже Реми, Сабрина и Николя. А где же Тани, Гали и Зины, ау? Таких больше нет.