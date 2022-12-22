Новогодние елки в Красноярске 2023: список по районам, главная елка на Татышеве, когда откроются, где находятся Фото: Мария ЛЕНЦ

Текущий год подходит к концу, в городе появляются праздничные локации, включается иллюминация и подсветка. И, несмотря на отсутствие массовых мероприятий, без атмосферы Нового года не обойдется, ибо главные символы будут во всех районах города. Публикуем список новогодних елок в Красноярске 2023.

Когда открытие главной новогодней елки в Красноярске 2023 на острове Татышев

Открытие главной городской елки состоится в 19:00 часов 25 декабря 2022 года. Символ города – лев – будет установлен на верхушке елки.

Когда откроются новогодние елки в Красноярске 2023 в районах города

Все городские елки будут открыты до 26 декабря. Ни один район Красноярска не будет обделен. Вместе с новогодними елками будут открыты детские ледовые городки. Во время открытия будут проходить различные мероприятия для юных красноярцев.

Добавим, что некоторые новогодние городки и елки уже открыты. Публикуем список мест, где они находятся:

- 21 декабря – парк «Солнечная поляна» в Солнечном;

- 22 декабря – сквер «Каменный городок» в Кировском районе;

- 23 декабря в 17:30 – в сквере «Космонавтов» в Зеленой роще;

- 23 декабря в 18:00 – в сквере «Энтузиастов» в Кировском районе;

- 23 декабря в 18:30 – в парке Гагарина на Свободном;

- 24 декабря в 17:00 – в парке 400-летия Красноярска на Взлетке;

- 24 декабря в 19:00 – на площади Свердлова на 60 лет Октября;

- 25 декабря в 18:00 – в сквере Чернышевского в Покровке;

- 26 декабря в 18:00 – в парке 1 Мая на Центральном проезде в Ленинском районе.

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