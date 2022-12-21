Фигуристу Евгению Семененко счастливый красноярский лед уже принес одну золотую медаль

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

В феврале 2021 года в Красноярске проходило Первенство России среди юниоров. Красноярцы уже тогда поняли: те самые пока никому неизвестные мальчики и девочки, что выходят на лед, через год станут звездами мирового фигурного катания. И не ошиблись. В этом году мы встречаем участников тех соревнований уже на взрослых стратах. Среди них уже знаменитые Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Аделия Петросян и др. А Софья Акатьева и Евгений Семененко тогда стали победителями Первенства.

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

Семененко стал безусловным лидером и в короткой, и в произвольной программах. Воспитанник легендарного тренера Алексея Мишина поразил еще и нарядом: в произвольной программе он вышел в костюме-трансформере и во время катания поменял образ.

С тех пор прошли неполных два года, но Семененко успел стать победителем мирового командного чемпионата (2021), победителем Финала Кубка России (2021), участником Олимпийских игр в Пекине (2022). Причем, со своим восьмым местом он стал лучшим из русских мужчин-фигуристов в личном турнире на Олимпиаде-2022.

А с командным чемпионатом мира по фигурному катанию еще интереснее: они проводятся с 2009-го раз в два года и сборная Россия впервые в истории победила на этих соревнованиях! За это время Россия трижды была призером турнира (2 серебра и бронза), но ни разу не побеждала.

За сборную России выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина – Никита Кацалапов, многих мы увидим в Красноярске на Чемпионате России!

Евгений Семененко Фото: Мария ЛЕНЦ

2022 год для Семененко выдался сложным – в конце прошлого сезона, 16 апреля, на шоу Евгения Плющенко он получил травму. Во время захода на четверной прыжок Семененко ударился головой об лед. Несколько раз пытался встать, падал, фигуриста увезли в больницу. Этот сезон спортсмен начал не в полную силу и даже пропускал соревнования из-за того, что еще не полностью восстановился после травмы. Но на Чемпионат России, на свой счастливый красноярский лед, он все же приехал. Учится Евгений в медицинском институте, совмещая тренировки, лекции и экзамены.

Болеть за Евгения Семененко красноярцы придут 22 декабря в 16.30 (короткая программа) и 23 декабря в 16.15 (произвольная программа).

Напомним, чемпионат России пройдёт с 22 по 25 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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