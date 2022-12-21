Императрице фигурного катания Елизавете Туктамышевой накануне чемпионата в Красноярске исполнилось 26 лет

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

За такую невероятно долгую карьеру, особенно долгую на фоне российских одиночниц, у Лизы были и взлеты, и падения. Золотые медали чемпионатов России (2013 год), Европы и мира (2015) у нее есть, а вот олимпийских – ни одной. Однако это не мешает невероятной популярности Лизы. В ее таланте красноярцы впервые убедились лично на Чемпионате России ровно три года назад, в декабре 2019 года. Яркая, эмоциональная, она с легкостью завоевала любовь зрителей. Тогда она заняла четвертое место, уступив Анне Щербаковой, ставшей чемпионкой, почти 40 баллов. К тому времени Елизавета Туктамышева освоила четверные прыжки, но в программу их не заявила.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Тогда Елизавета Туктамышева вышла в так называемую «микст зону», где находятся журналисты, босиком, и на вопрос корреспондента «Комсомолки» - почему, Лиза засмеялась:

- Я просто старая!

И вот прошло три года. Накануне Чемпионата России, 17 декабря, ей исполнилось 26 лет. В своем телеграм-канале она написала: «Вот и мне 26. И я с радостью встречаю эту дату! Столько всего произошло и столько всего будет! Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной. благодарна судьбе за все, что она преподносит мне.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Так много людей поздравили! я вам всем очень благодарна и ценю каждого, спасибо дорогие мои!

И хоть мой день рождения выпал на сборы в Новогорске, он получился таким душевным, каким не был уже очень давно».

Что касается ее возможностей, летом этого года тренер фигуристки Татьяна Мишина заявила, что Туктамышева намерена добиться стабильного исполнения двух квадов в своей программе. Кстати, она единственная фигуристка в мире старше 20 лет, которая исполняет четверные прыжки. Она продолжает соревноваться и пока не думает заканчивать карьеру.

Еще одна цитата Лизы из телеграм-канала, которая объясняет, почему она продолжает кататься: «Пост о любви к ФК и своей команде, о людях, которые меня окружают Хочу сказать спасибо Алексею Мишину, Татьяне Прокофьевой, Елизавете Навиславской и конечно Илье Авербуху, без вас не было бы таких результатов и таких замечательных программ. Вы те, кто заряжает меня своим энтузиазмом и бесконечными идеями. Это и есть то, что вдохновляет и дает мотивацию продолжать кататься.

Я Рада, что могу быть частью такой команды профессионалов!».

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Болеть за Туктика, так называет себя сама Елизавета Туктамышева, красноярцы придут 23 декабря в 19.30 (короткая программа) и 24 декабря в 19.00 (произвольная программа).

Напомним, чемпионат России пройдёт с 22 по 24 декабря в Красноярске.

Елизавета Туктамышева Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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