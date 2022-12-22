Учёные Красноярского края получили более 400 млн рублей на свои проекты

Юлия Шведчикова, ученица ачинского детского технопарка «Кванториум»

В 2022 году учёные Красноярского края получили более 400 млн рублей на реализацию порядка 200 проектов. Финансирование разработок победителей различных грантовых конкурсов Краевого фонда науки составило 200 млн рублей из бюджета региона, около 218 млн рублей – из иных источников.

Ключевым направлением стало проведение исследований в интересах Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь», в том числе это развитие Арктики, а также создание продукции и технологий, актуальных для нашего региона.

«2022-й год поставил перед научным сообществом края множество серьёзных задач. Среди наиболее актуальных – разработка технологий импортозамещения и развитие инновационного производства. В этой связи очень важным стало проведение совместного с ОАО «РЖД» конкурса, проекты-победители которого направлены на создание отечественных технологий. Развитие партнёрских отношений и привлечение к научным исследованиям заинтересованного в инновационных разработках бизнеса остаётся одной из ключевых задач фонда. А расширение линейки конкурсов требует привлечения новых экспертов. По итогам текущего года в наш экспертный совет включён 451 эксперт более чем из 30 регионов России», – рассказала исполнительный директор Краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

Детектор МСУ

Так, учёные Красноярского государственного аграрного университета на средства гранта разработали конструкцию прицепного комбинированного культиватора модульного типа, которая позволит повысить качество обработки почвы при снижении энергозатрат. А ООО «Модульные системы управления» внедряют систему мониторинга пассажирских потоков городского транспорта, которая может анализировать ситуацию на дорогах и передавать данные для оперативной корректировки движения автобусов.

В рамках поддержки фондом талантливой научной молодёжи порядка 70 студентов и молодых учёных стали участниками всероссийских и международных научных мероприятий. Например, Юлия Шведчикова, ученица ачинского детского технопарка «Кванториум», благодаря гранту фонда собрала модуль для забора проб воды для беспилотного летательного аппарата, позволяющий брать пробы из труднодоступных источников. Разработка девушки получила золото на Международном форуме инноваторов «IN’HUB 2022».

О том, как получить финансовую поддержку, учёные и изобретатели края могут узнать в Краевом фонде науки по тел. (391) 291-38-51.