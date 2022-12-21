В Железногорске метис алабая укусил 14-летнего мальчика за лицо Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Первомайский в ЗАТО Железногорск домашний пес укусил 14-летнего мальчика за лицо. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Подросток приехал в частный дом в гости к отцу, на приусадебной территории которого жил пес – метис алабая. В этот момент собака грызла кость, но мальчика это не остановило, он решил погладить пса. Животное отреагировало агрессивно и укусило семиклассника за лицо.

Мальчик успел лишь закричать. На помощь прибежал отец, который отогнал собаку и отвез сына в больницу. Рана оказалась настолько серьезной, что подростка пришлось госпитализировать в Красноярскую краевую больницу.

Хозяин собаки и отец мальчика рассказал, что псу три года, раньше он ни к кому агрессии не проявлял. В МВД "КП-Красноярск" сообщили, что решение вопроса об усыплении собаки зависит от хозяев. Полицейские же начали доследственную проверку.

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