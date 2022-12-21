Победители чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске получат 2,5 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Стал известен размер призовых для победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Грядущий старт станет для спортсменов самых важным в году не только со спортивной составляющей, но и с денежной. Именно на ЧР-2023 в Красноярске победители и призеры заработают самые большие призовые:

- 1 место – 2,5 миллиона рублей;

- 2 место – 1,5 миллиона рублей;

- 3 место – 1 миллион рублей.

Для сравнения: за победу на этапах Гран-при страны спортсмены получают 500 тысяч рублей, за «серебро» - 300 тысяч, за «бронзу» - 200 тысяч. За победу в финале Гран-при: 1 место оценивается в 1 миллион, второе – в 750 тысяч, третье – 500 тысяч.

Особенно впечатляющей эта цифра становится, если узнать, сколько заработали звездные фигуристы за 2022 год. Так, самой богатой фигуристкой России является действующая чемпионка России – Камила Валиева с 2 375 000 миллионами рублей за сезон. То есть только за победу в одном лишь чемпионате России, она может получить больше, чем за весь минувший год. Более подробный список здесь.

Напомним, что Чемпионат России по фигурному катанию-2023 пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря. Транслировать турнир будет первый канал.

Стал известен размер призовых для победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Грядущий старт станет для спортсменов самых важным в году не только со спортивной составляющей, но и с денежной. Именно на ЧР-2023 в Красноярске победители и призеры заработают самые большие призовые:

- 1 место – 2,5 миллиона рублей;

- 2 место – 1,5 миллиона рублей;

- 3 место – 1 миллион рублей.

Для сравнения: за победу на этапах Гран-при страны спортсмены получают 500 тысяч рублей, за «серебро» - 300 тысяч, за «бронзу» - 200 тысяч. За победу в финале Гран-при: 1 место оценивается в 1 миллион, второе – в 750 тысяч, третье – 500 тысяч.

Особенно впечатляющей эта цифра становится, если узнать, сколько заработали звездные фигуристы за 2022 год. Так, самой богатой фигуристкой России является действующая чемпионка России – Камила Валиева с 2 375 000 миллионами рублей за сезон. То есть только за победу в одном лишь чемпионате России, она может получить больше, чем за весь минувший год. Более подробный список здесь.

Напомним, что Чемпионат России по фигурному катанию-2023 пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря. Транслировать турнир будет первый канал.

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