Преподавателю из Красноярска дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма

Преподаватель из Красноярска проведет 10 лет в колонии за пропаганду терроризма Фото: Мария ЛЕНЦ

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии строго режима преподавателя мусульманского права в одной из воскресных школ Красноярска. Его обвинили за публичные призывы к терроризму и вовлечении граждан в террористическую деятельность, сообщает УФСБ по региону.

Осудили мужчину по двум статьям. Это «склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности», а также «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Ролики, которые оправдывают действия запрещенной в России террористической организации, преподаватель рассылал во «ВКонтакте». Кроме этого, он призывал прихожан воскресной школы отправится в Сирию и принять там участие в боевых действиях.

Приговор вступил в законную силу.