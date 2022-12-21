Рекорд года – 34 миллиона тонн угля!

Фото: предоставлено компанией

Главная задача – обеспечение сибирских регионов твердым топливом – выполняется ежедневно и при любых условиях. Как реализуются и социальные обязательства перед сотрудниками, и благотворительные проекты. Сегодня мы расскажем только об особенных событиях, которыми запомнится непростой уходящий 2022 год.

Цифра года

- 2022 год для нас стал особенным. По его итогам мы выходим на объем добычи, которого не достигали еще ни разу за последние десятилетия, – тридцать четыре миллиона тонн. Ударно работали все предприятия. Уже в августе годовой производственный план выполнил Березовский разрез. Результат уходящего года – более семи миллионов тонн угля против трех с половиной в прошлом году. Рост – в два с лишним раза. В конце ноября о выполнении годового плана рапортовал Назаровский разрез. Три миллиона восемьсот тысяч тонн угля, с которыми предприятие подойдет к календарному концу года, – максимальный показатель за последние десять лет. Напряженно весь год работал Бородинский разрез. В связи с низкой водностью на него возложены повышенные задачи по обеспечению топливом энергосистемы Красноярского края и других регионов Сибири, - подводит производственные итоги года Андрей Федоров, генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск».

Фото: предоставлено компанией

Кстати, в Красноярском крае добывается каждая десятая тонна российского угли. Канско-Ачинский бассейн является одним из самых мощных и перспективных не только в России, но и в мире.

Юбилей года

В этом году отметил свое 35-летие цех конвейерного транспорта Березовского разреза. За эти годы по магистральному конвейеру с разреза его основному потребителю, Березовской ГРЭС, было доставлено 142 миллиона тонн угля. Напомним, березовский конвейер – уникальный в масштабах России. И по своей протяженности – почти 15 километров, и по тем техническим решениям, которые там применяются.

Реконструкция года

Масштабный проект, который повлияет на угледобычу на ближайшие годы и даже десятилетия, – это реконструкция восточной части Бородинского разреза. Здесь будет обустроена новая транспортная развязка с тоннелем и размещен пост «Восточно-обменный», что позволит перенаправить потоки вскрышных пород с восточных отвалов в выработанное пространство в центре разреза, не нарушая при этом передвижение составов с углем.

Реализация проекта рассчитана до 2024 года. Ранее сопоставимая по масштабам реконструкция проводилась на Бородинском разрезе в 2006 году: тогда была убрана «перемычка», соединяющая основное поле разреза и восточный участок, в результате образовался единый угольный карьер протяженностью около 7 километров.

Фото: предоставлено компанией

Напомним, и по объемам производства, и по площади Бородинский разрез является крупнейшим предприятием открытой угледобычи в России.

Импортозамещение года

Снабжение запчастями в текущей ситуации стало острой проблемой для многих промышленных предприятий. СУЭК самостоятельно достаточно давно принимает меры для снижения зависимости от иностранных поставщиков: на сервисных предприятиях компании налажен выпуск более чем четырехсот наименований продукции. В том числе широкий спектр запасных частей и услуг освоен на Бородинском ремонтно-механическом заводе в Красноярском крае. Завод восстанавливает ходовые тележки для роторных экскаваторов, выпускает литейную продукцию – траки для гусеничных лент на экскаваторы, коронки на зубья, которая, кстати, неоднократно получала высшие оценки Международной выставки технологий горных разработок «Уголь России и майнинг» и национальной премии в сфере импортозамещения «Приоритет». Бородинский РМЗ не только «закрывает» потребности красноярских угольных разрезов, но и выполняет заказы для предприятий в других регионах.

Приоритет года

Он был, есть и останется неизменным – создание безопасных и комфортных условий труда. В уходящем году на предприятиях компании было внедрено сразу несколько нововведений в сфере промышленной безопасности – это «Золотые правила безопасности» и «Простые истины», которые доступно напоминают сотрудникам об основных правилах безопасного труда и важности их соблюдения.

Фото: предоставлено компанией

- Убежден: на предприятиях открытых горных работ при правильном настрое травматизм может быть нулевым. И в течение двух с половиной лет мы действительно не фиксировали ни одного происшествия. То есть цель — вполне реальная. Мы стремимся там, где это возможно, исключить человеческий фактор. И, конечно, не перестаем напоминать сотрудникам о тех простых правилах, которые сводят к нулю риски для жизни и здоровья, - говорит Андрей Федоров.

Также в этом году Березовский разрез вошел в число лучших в Красноярском крае предприятий по охране труда в категории «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства».

Преображение года

В этом году в шахтерской столице края — Бородино — завершился масштабный проект благоустройства центральной улицы Ленина. Сегодня это современное многофункциональное общественное пространство с велосипедными и пешеходными дорожками, удобными автобусными павильонами, подсветкой, локациями для детей, молодежи, старшего поколения. Обновление в определенной степени «перезагрузило» сознание жителей: молодые горожане предложили оборудовать на главной улице квест-станции — информационные стенды об истории городаБородино, его культуре, традициях, достопримечательностях, именитых земляках.

Важно и то, что проект связал воедино уже благоустроенные соседние объекты: Аллею памяти при въезде в город, Музей истории разреза под открытым небом, Сквер трудовой славы угледобывающего предприятия, двор-парк, площадь перед городским ЗАГСом.

В Назарове в этом году преобразился Сквер имени Марины Ладыниной. Началась реализация второго этапа благоустройства в экопарке «Березовая роща»: первым этапом благоустройства стали парковки, тротуары, газоны, тропа здоровья, зона тихого отдыха с деревянным покрытием, системы навигации и электроснабжения.

На очереди — реконструкция Парка Победы в Шарыпове. Он будет включать две локации — воинской славы и трудовой доблести, где разместится Аллея шахтерской славы.

Благоустройство во всех городах продолжится и в 2023 году.

Экологический проект года

На всех угледобывающих предприятиях реализуется обширная программа по строительству современных, высокотехнологичных сооружений очистки дренажных и поверхностных вод — общие инвестиции в это направление превысят 4 млрд рублей. Первый такой комплекс замкнутого цикла создан на Березовском разрезе. В работе очистные сооружения на Бородинском и Назаровском разрезах — к 2024 году все планируется завершить. Реализация таких масштабных экологических проектов позволит предприятиям соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

Награда года

СУЭК является одним из крупнейших работодателей в Красноярском крае, на предприятиях компании в нашем регионе работает около 5 тысяч человек. В этом году компания вошла в число лучших работодателей России, по версии крупнейшего рекрутингового сервиса HeadHunter (hh.ru) в категории «Крупнейшие компании».

Фото: предоставлено компанией

Согласно методологии общий индекс складывается из трех индексов: оценки эффективности деятельности HR-подразделения, мнения сотрудников компании, мнения соискателей, ищущих работу.