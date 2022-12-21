В Красноярске провели свой чемпионат мира по футболу

Фото: Академия спорта «Я чемпион»

Каждой команде на соревнованиях присвоили название страны. Результаты с громким финалом реального чемпионата не совпали: например, среди четвероклашек победу одержал Уругвай (команда школы №156), в другом дивизионе отличилась Хорватия (школа №19). По словам организаторов, для детей, увлекающихся футболом, такая возможность приблизиться к мировому событию очень важна.

«Согласитесь, чемпионат мира – это далеко, а так мы у себя дома, в Красноярске, провели свои яркие и запоминающееся соревнования. Это событие – часть массового футбольного движения, которое сформировалось вокруг Академии. Оно позволяет детям, которые системно занимаются футболом, проявить себя и приблизиться к мечте о большом спорте», - рассказал основатель Академии «Я чемпион», тренер высшей категории UEFA PRO Алексей Ивахов.

Фото: Академия спорта «Я чемпион»

Академия спорта «Я чемпион» работает в Красноярске более 7 лет и занимается качественной спортивной подготовкой детей в детских садах и школах. Всего на базе муниципальных учреждений на сегодняшний день работает 57 филиалов, с ребятами занимаются порядка 50 профессиональных тренеров. Дошколята обучаются по специальной системе раннего развития, младшие школьники – по программе «Футбол в шаговой доступности» и методикам, утвержденным Российским футбольным союзом.

Для детей старшего возраста, особенно проявивших себя в футболе, предоставляется возможность попасть в программу Football – profi. Она предполагает дополнительные тренировки и участие в соревнованиях краевого и межрегионального уровня. Таким образом, благодаря программам Академии спорта ребенок получает возможность поэтапно развивать свой талант с трехлетнего возраста и в перспективе дорасти до крупных соревнований и просмотров в профессиональные футбольные школы.

Кроме этого, Академия спорта «Я чемпион» проводит несколько собственных больших мероприятий: Краевой фестиваль футбола, Кубки среди школьников и дошколят, Мульт-лигу для воспитанников филиалов детских садов, турнир имени тренера Александра Тарханова и т.д. С этого года в организации событий Академии помогает компания «Норникель».

«Мероприятия, которые мы организовали при поддержке компании, прошли на высоком уровне. Абсолютно каждый ребенок – а иногда это 500 и более участников за один день соревнований – получал ценные призы. Поэтому мы очень благодарны и уверены, что «Норникель» – та компания, которая действительно много внимания уделяет и спорту, и детям, а это дорогого стоит», - прокомментировал Алексей Ивахов.

Фото: Академия спорта «Я чемпион»

Добавим, «Норникель» активно инвестирует в профессиональный, массовый, корпоративный и детско-юношеский спорт. Один из уникальных проектов в части развития спорта – соответствующий мировым стандартам спорткомплекс «Айка», построенный компанией в Норильске в условиях вечной мерзлоты. В ходе реновации северного города также будут возведены ледовый дворец и бассейн. Среди видов спорта, которые поддерживает ГМК, – хоккей, баскетбол, мини-футбол, шахматы и др.