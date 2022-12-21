В Красноярске экс-директора «Татышев-парка» отправили в СИЗО. Фото: прокуратура Красноярского края

Бывший директор «Татышев-парка» Сергей Васильев отправлен в СИЗО до 5 февраля 2023 года. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Ранее Васильева отправили под домашний арест, однако прокуратура подала апелляцию. Суд согласился с доводами прокуратуры, что Васильев может оказывать давление на свидетелей (бывших подчиненных) или скрыться от следствия.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что имеются сведения о еще одном эпизоде взяточничества, когда Васильев получил 800 тысяч рублей. В итоге бывшего чиновника заключили под стражу в зале суда на полтора месяца.

Напомним, что 47-летнего Сергея Васильева обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июле 2022 года он получил 200 тысяч рублей от директора ООО «Сибирский теплый дом» за гарантию заключения муниципальных контрактов.

Таким образом «Татышев-парк» заключил с компанией 4 договора на 42 миллиона рублей. 8 декабря Васильева задержали, а на следующий день отправили под домашний арест. Дома он провел две недели.

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