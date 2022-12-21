В Красноярске для всех любителей фигурного катания откроется фан-зона

22 декабря в «Платинум Арене» стартует «Ростелеком-чемпионат России» 2023 по фигурному катанию на коньках. В Красноярск съедутся призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и России.

Выступления сильнейших фигуристов могут посмотреть не только гости «Платинум Арены», но и телезрители «1 канала», который будет вести прямую трансляцию чемпионата.

К спортивному празднику на ледовом катке Фанпарка «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92) будет организована фан-зона для любителей фигурного катания.

В дни работы фан-зоны вход на каток будет свободным без ограничения по времени!

Для гостей фанпарка во время работы спортивной фан-зоны, будет работать прокат коньков. Цена двухчасового проката на детские коньки - 100 руб., для взрослых - 150 руб.

В Фанпарке «Бобровый лог» подготовили интересную развлекательную программу, где вас ждут розыгрыши билетов на чемпионат, показательные выступления фигуристов, семейный новогодний фотоквест, а также автограф-сессия двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного тренера России Максима Транькова. Но главным подарком станет возможность увидеть наших фигуристов на большом экране, установленном прямо на сцене катка!

Как будет работать фан-зона:

22 декабря (четверг)

13:00-14:00 Открытие фан-зоны; автограф-сессия Максима Транькова;

Прямые трансляции:

14:00-16:10 Танцы на льду, ритм-танец

16:30-19:00 Мужчины, короткая программа

19:15-19:45 Открытие чемпионата России

20:00-21:55 Пары, короткая программа

23 декабря (пятница)

13:30-16:00 Танцы на льду, произвольный танец

16:15-19:05 Мужчины, произвольная программа

18:00-20:00 Розыгрыш билетов на чемпионат России

19:25-21:55 Женщины, короткая программа

24 декабря (суббота)

15:00-17:00 Семейный новогодний фотоквест от «Mom’s bazaar»

18:00 Зажигаем бенгальские огни с «Mom’s bazaar» и магазином «Бабах»

Прямые трансляции:

16:30-18:35 Пары, произвольная программа

18:00-20:00 Розыгрыш билетов на чемпионат России

19:00-21:55 Женщины, произвольная программа

25 декабря (воскресенье)

13:00-13:45 Награждение победителей и призеров чемпионата России

13:00-16:30 «Учимся фигурному катанию» вместе со школой «Ice Fitness»; показательные выступления фигуристов

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ

24-25 декабря в Фанпарк «Бобровый лог» можно будет добраться на бесплатном шаттле:

- от Платинум Арены с остановкой на перехватывающих парковках у ост. Базаиха и ост. Поворот. Время отправления каждые 30 минут с 10:00 до 20:30 от Платинум Арены и с 10:15 до 20:45 от Фанпарка «Бобровый лог». Перерыв с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00.

- от ТЦ «Авиатор» до «Бобрового лога» в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00. Обратно из Фанпарка можно будет уехать в 13:00, 16:00, 19:00 и 21:00.

КСТАТИ

По выходным и праздничным дням в «Бобровый лог» будут курсировать бесплатные шаттлы. Для любителей горных лыж, сноуборда и просто желающих отдохнуть в Фанпарке «Бобровый лог» зимой, подготовили новый сервис – бесплатные шаттлы, которые будут доставлять гостей по двум маршрутам.

- Первый автобус от Платинум Арены с остановкой на перехватывающих парковках у ост. Базаиха и ост. Поворот. Время отправления каждые 30 минут с 10:00 до 20:30 от Платинум Арены и с 10:15 до 20:45 от Фанпарка «Бобровый лог». Перерыв с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00.

- Второй автобус-экспресс от ТЦ «Авиатор» до «Бобрового лога» каждые два часа с 10:00 до 17:00. Обратно из Фанпарка можно будет уехать каждые три часа с 13:00 до 21:00.