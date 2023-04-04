«Кошмарит дом 15 лет». Жители Красноярска пожаловались на опасного неадекватного соседа

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Жители «Гремячего лога» пожаловались на соседа, который буквально не дает им жизни. Вот уже 15 лет Артем Р. систематически стучит по стенам и батареям начиная с раннего утра и до ночи. На попытки заговорить с ним мужчина отвечает агрессией и достает перцовый баллончик.

– Он даже приготовил несколько весомых палок в тамбуре для особо недовольных. Повредил входные двери и стены соседям снизу и сверху. В последнее время добавился новый звук, похожий на какую-то жесткую пружину, прикрепленную к стене. Ей он пользуется по несколько минут ежедневно. Самое интересное, что он стучит даже тогда, когда никого из соседей дома нет, так как слева от нас дети в школе, родители на работе, под нами аналогично. То есть, причина его стуков неизвестна, – жалуются жильцы.

Судя по всему, мужчина вредительствует специально: известны случаи, когда он включал на максимум музыку в колонках, пододвигал их к стене и уходил из дома. Попытки электрика ТСЖ отключить свет в квартире через щиток ни к чему не приводили – музыка в таких случаях продолжает играть.

– Двери при этом не открывает, но в основном он всегда дома. После неоднократного приезда полиции начал звонить в домофон по несколько раз в день и ходить по нашему этажу после 01:00 ночи выключать свет на площадке, рисовать на стенах. Полиции дверь он не открывает. Были разговоры с председателем ТСЖ, – рассказывают соседи.

Неадекват кошмарит тех, кто пытается обращаться в полицию: на одну соседку он напал с перцовкой, другим разбил крышу машины, сбросив с окна какой-то тяжелый предмет. Из подъезда выезжают недавно купившие квартиры жильцы, не выдерживая соседства с шумным мужчиной, другие жалуются, что им приходится спать на кухне из-за постоянного шума, который доносится в комнате.

После одного из нападений и написанных на буяна заявлений полиция даже рассматривала возможность завести уголовное дело, но отказала. По какой причине правоохранители и прочие государственные органы вот уже 15 лет игнорируют жалобы жильцов – непонятно. В квартире с неадекватным красноярцем, между тем, проживают двое маленьких детей – остается только гадать, как на их психике скажется эта ситуация.

– Самое забавное. Он ответил на все это одной фразой: «Все стучат и я стучу», – добавили жильцы.