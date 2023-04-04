В Красноярском крае нашли останки девушек, убитых 22 года назад

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае правоохранители обнаружили кости двух девушек, убитых 22 года назад. Их убийцу арестовали несколько дней назад: как рассказали следователи, расправу над своими жертвами 41-летний мужчина учинил кувалдой.

Все произошло летом 2000 года в Кодинске, когда две девушки 16 и 17 лет пришли к своему знакомому в гараж. Мужчина, вернее, тогда еще молодой парень, занял у них деньги и не смог отдать. Не придумав ничего лучше, он решил убить своих кредиторов.

Парень схватил кувалду и разбил девушкам головы, а потом нанес несколько ударов по телам. Убитых он на скорую руку спрятал в яме и пустился в бега. Несмотря на поспешность в заметании следов, тела девушек тогда так и не нашли, как и их убийцу.

После задержания мужчина дал признательные показания и навел правоохранителей на место, где спрятал тела. 3 марта криминалисты нашли скелеты девушек вместе с личными вещами: часами, обувью и элементами одежды. Поиски заняли девять дней, при том, что правоохранители использовали бульдозер.

– Объем работы колоссальный, 5 огромных ям выкопали и вручную искали. Земля, кости, палки – все одного цвета, – рассказали следователи.

Сейчас продолжается расследование дела по статье об убийстве двух лиц. Обвиняемый дожидается суда под стражей.

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Все произошло в июне 2000 года. Две девушки 16 и 17 лет пришли к своему знакомому к нему в гараж. Они попросили отдать деньги, которые он был им должен. Но у молодого парня денег не было, поэтому, вместо того, чтобы попросить отсрочить долг, он решил их убить.