Учительница физкультуры, швырявшая в детей мячи в детском саду в Красноярске, написала заявление на увольнение

Фото: Мария ЛЕНЦ

В одном из детских садов Октябрьского района Красноярска на уроке физкультуры произошел вопиющий случай – учительница сначала кричала на малышей, грубо с ними обращалась, а затем и вовсе швырнула в одного из детей небольшим резиновым мячом. Он прилетел девочке прямо в лицо. Видео случившегося опубликовал «7 канал Красноярск». Обо всем этом узнали родители и обратились за помощью к заведующей.

Известно, что педагог уже довольно в преклонном возрасте – ей около 70 лет. Большую часть жизни она проработала с детьми, и никогда не была замечена в какой-либо агрессии по отношению к малышам. Что послужило таким кардинальным изменением в её методах воспитания – пока неизвестно.

Как рассказали «Комсомольской правде-Красноярск» в управлении образования, сейчас в детском саду проводится служебная проверка. Инструктор по физической культуре написала заявление на увольнение по собственному желанию. Заведующая же обратилась в полицию. Действия педагога будут оценивать сотрудники МВД. К воспитателю, которая присутствовала при инциденте во время занятий физической культурой, применено дисциплинарное взыскание.

В МВД же пояснили, что на данный момент никаких заявлений и сообщений по данному факту не поступало, но сотрудники полиции инициировали проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям педагогов, ответственных за воспитание детей в дошкольном учреждении, а также принято решение в соответствии с законодательством.

Мы будем следить за развитием событий.